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Yıldız Kenter hayatını kaybetti

'Türk Tiyatrosu'ndan bir yıldız daha kaydı. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Yıldız Kenter, Amerikan Hastanesi'nde dün saat 19.00 sıralarında hayata veda etti. Devlet sanatçısı Kenter, 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı. Yıldız Kenter için yarın 'Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.
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Akciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, önceki gün fenalaşarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Kenter dün 19.00 sıralarında hayatını kaybetti. Asıl adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey’in çocuğu olarak 1928’de dünyaya geldi. Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik’ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı.

VASİYETİ ‘YAKILMAK’ OLMUŞTU

Öldükten sonra yakılmak istediğini vurgulayan Kenter, “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet’tin o bölümleri. Şey yaptırdık, adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu” ifadelerini kullanmıştı.

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