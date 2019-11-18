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Trafikte yeni düzenleme

İzmit şehir içi trafiğinde UKOME tarafından yapılan yeni düzenlemeler hafta sonu uygulamaya konuldu. İzmit Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak’ta trafik akışının yönü değiştirildi.

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UKOME’nin kararıyla Hafız Şerif Sokak’ta trafik akışı kuzey-güney yönünden, güney-kuzey yönüne verildi. İnönü Caddesi’nden gelen araç sürücüleri artık Hafız Şerif Sokak’a giriş yapamayacak. Hürriyet Caddesi’nden gelen araçlar, yeni düzenlemeyle Dar Sokak başındaki çeşmenin bulunduğu yerden Hafız Şerif Sokak’a girip kuzey yönüne doğru ilerleyip İnönü Caddesi’ne çıkabilecek, oradan da batı yönüne ilerleyecek.

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