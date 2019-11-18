Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih belli oldu

Kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında "Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?" sorusu yer alıyor. İşte merak edilen bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor. Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME BAŞVURU BELGELERİ

- Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor. - Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf - 22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

ÜCRETLER NE KADAR?

Kimlik değiştirme: 22.50 TL Evlilik sebebiyle kimlik değişimi: 22.50 TL Eski kimlik değiştirme: 22.50 TL Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL Kimlik kaybı: 45 TL