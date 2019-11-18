AK Parti eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve eski ilçe başkan yardımcılarından Ali Erdem babasını kaybetti. Merhum Necmettin Erdem'in cenazesi bugün Alikahya Merkez Camiinde öğle namazını takiben kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 09:34 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:38 TSİ
Ali Erdem'in acı günü
AK Parti'nin eski gençlik kolları yöneticilerinden Ali Erdem'in babası Necmettin Erdem hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz