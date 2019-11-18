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Ali Erdem'in acı günü

AK Parti'nin eski gençlik kolları yöneticilerinden Ali Erdem'in babası Necmettin Erdem hayatını kaybetti.
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AK Parti eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve eski ilçe başkan yardımcılarından Ali Erdem babasını kaybetti. Merhum Necmettin Erdem'in cenazesi bugün Alikahya Merkez Camiinde öğle namazını takiben kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.

Bugün 09:34 TSİ - Yaşam

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