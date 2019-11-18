Pazarlık başlıyor! 2020’de asgari ücret ne olacak?

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürdal Aslan’ın Sosyal Güvenlik Kurumu gözetimindeki Sosyal Güvenlik Dergisi’nde yayımlanan makalesine göre, 2003 yılında ücretle çalışanların yüzde 9’u asgari ücretlilerden oluşuyordu. 2017 yılında bu oran yüzde 22’ye, yani 3.7 milyon kişiye ulaştı. 2017 yılı itibarıyla çalışanların 2.1 milyonu (yüzde 12.4) da asgari ücretin altında çalışıyor. Aslan’ın araştırmasına göre, 2017 yılında 15.5 milyon olan kayıtlı çalışanların yüzde 55’ini oluşturan 8.5 milyon kişi, asgari ücretteki artıştan doğrudan etkileniyor. 2020 yılında asgari ücretteki artıştan doğrudan etkilenenlerin sayısının 4 milyonu hayli aşacağını söylemek mümkün.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında çalışmaya başlayacak. Komisyonda işçi, işveren ve devlet adına 5’er üye görev yapıyor. İşçileri en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30.0, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019 yılında da yüzde 26.1 oranında artırıldı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yıllık bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018 yılında da yüzde 20.30 oranında arttı. 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP),fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler arasında “Kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enasyon yerine YEP enasyon hedeerine göre ayarlamalar yapılacağı, böylece enasyonda atalet etkisinin sınırlandırılacağı” belirtildi. YEP’te 2019 yılı enasyon tahmini yüzde 12, 2020 yılı enasyon hedefi ise yüzde 8.5 olarak açıklandı. YEP’teki ifadeden, asgari ücret belirlenirken ille de 2020 yılı enasyon hedefinin dikkate alınacağı sonucuna varmak doğru olmamakla birlikte, akla böyle bir olasılığı getirdiğini söylemek mümkün.

2020 yılında memur maaşlarına yüzde 4+4 oranında artış yapılacak. Kamuda çalışan işçilerin ücretlerine ise 2019 yılında yüzde 8+4, 2020 yılında da yüzde 3+3 oranında zam yapılacak.

Bu yılın ikinci yarısında yüzde 5’i; gelecek yılın ilk yarısında da yüzde 4’ü aşan enasyon farkı memur maaşlarına ayrıca yansıtılacak. Benzer uygulama kamudaki işçiler için de söz konusu. Onlarda da toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları enasyonun altında kalırsa aradaki fark ücretlere yansıtılacak. Asgari ücret ise komisyonda belirleniyor ve yıl içinde enasyon kaç olursa olsun asgari ücretle çalışanlara enasyon farkı yansıtılmıyor.

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Milyonlarca kişi asgari ücretin 2020 yılında kaç lira olacağını merak ediyor. Bu sorunun cevabı komisyon çalışmalarının sonunda belli olacak. Ancak, çeşitli varsayımlara göre hesaplama yapmak mümkün. YEP’eki 2020 yılı enasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 2 bin 776 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 193 TL’ye çıkar. Merkez Bankası enasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 263 TL’ye yükselir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 223 TL’ye çıkar. Yüzde 15 oranında artırıldığı takdirde ise brüt asgari ücret 2 bin 942 TL, net asgari ücret de 2 bin 324 TL olur.

ASGARİ ÜCRET SON 5 YILDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı’nda, kamu işçileri, memurlar ve asgari ücretle çalışanların net ele geçen ücretlerinin enasyon karşısındaki durumuna yer verildi. Üç grup içinde enasyon karşısında en iyi performansın asgari ücrette olduğu görülüyor. Programa göre, enasyon bu yıl öngörüldüğü gibi yüzde 12 olursa 2014 yılına göre bu yıl sonu itibarıyla enasyondan arındırılmış net reel ücret kamu işçilerinde yüzde 10.6, memurlarda yüzde 7.30, asgari ücrette ise yüzde 34.7 oranında artmış olacak.