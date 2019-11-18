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Büyükakın: Şehrimizi yeşil siyah renklerle donatacağız

Kocaelispor’un son 4 maçta gösterdiği başarıya dair Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Kocaelispor dün oynanan Kemerspor maçında aldığı 2-1’lik skorla rakibini mağlup ederek 4’te 4 yapmayı başardı. 4 haftadır oynadığı maçlardan galip ayrılan Kocaelispor şampiyon olma yolunda ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şampiyonluk yolunda ilerleyen Kocaelispor taraftarlarına moral vermek amacıyla sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Tahir Büyükakın attığı tweette şu ifadelere yer verdi; ’Kocaelisporumuz 4’te 4 yaptı. Şampiyon Kocaelispor hedefimize dört dörtlük bir ses verdi. Taraftarlarımızın isteği doğrultusunda şampiyonluk yolunda şehrimizi yeşil siyah renklerle donatarak başarıyı yakalayacağız. Bu taraftara şampiyonluk yakışır’’ dedi.

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