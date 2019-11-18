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İzmit'te şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı

İzmit'te Yunus timleri ekiplerinin şüphelenerek durdukları şahsın üzerinden tabanca çıktı.
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Olay, dün gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ‘Barlar Sokağı’ olarak bilinen bölgede rutin denetimlerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, denetimler sırasında bir şahısı, hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, Saraybahçe Polis Amirliği’ne teslim edildi.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, 16 Kasım tarihinde Belsa Plaza mevkiinde İzmit'te iş yerinden kavga çıktığı ihbarını alan ekipler, olay yerine gitti. İş yerinde kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslardan B.E.’nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili 5 şüpheli, ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Amirliğine götürüldü.

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