Kocaeli Barosu 81’inci yaşında Ata’ya çelenk bıraktı

Kocaeli Barosu kuruluşunun 81’inci yıl dolayısıyla İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenledi. Düzenlenen programa Baro Başkanı Bahar Candemir Gültekin, CHP İl Başkanı Avukat Cengiz Sarıbay, önceki dönem Baro Başkanları Sertif Gökçe, Ersayın Işık ve Cumhur Arıkan, eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, çok sayıda baro üyesi katılım gösterdi.

“HAKLI GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Baro Başkanı Gültekin, Avukat Mehmet Toprak Şener ve Avukat Merve Akkaya Atatürk Anıtı’na Kocaeli Barosu çelengi bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Baro Başkanı Gültekin, “Baromuzun kuruluşunun 81. Yılını kutlamak üzere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyeti huzurunda bir araya gelmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Baromuzun bu günlere gelmesinde emeği bulunan önceki dönem Baro Başkanlarımıza; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları ile çeşitli kurul ve komisyonlarda görev yapan meslektaşlarımıza, Baro emekçilerimize teşekkür ve şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı ve baro çalışanlarımızı rahmetle anıyoruz” dedi.

“MÜCADELE ETMİŞ BİR KURUMDUR”

Kocaeli Barosu hakkında konuşan Gültekin, “Kocaeli Barosu, kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünü savunan; hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin teminatı olduğu bilinç ve sorumluluğu ile hareket etmiş bir kurumdur. Kocaeli Barosu; tarihi boyunca yargının kurucu ve esas unsuru olan bağımsız savunmanın Anayasa ile kurulmuş örgütlü bir gücü olduğu bilinç ve sorumluluğuyla, vatandaşın adil yargılanma ve savunma hakkının; Uluslararası Anlaşmalar ve Anayasamız gereğince yargı önünde gerektiği gibi temsil edilebilmesi için mücadele etmiş bir kurumdur. Kocaeli Barosu; Savunma hakkını temsil eden avukatların yargılama süreci içerisinde görevlerini özgür, özerk ve etkin bir şekilde yerine getirmesinin, hukuk devletinin gereklerinden biri olduğu gerçekliğinden hareketle mücadele etmeyi amaç edinmiş bir kurumdur” şeklinde konuştu.

“HER SALDIRININ TAM KARŞISINDA OLDUK”

“Biz adaletin temsilcileriyiz” diyen Gültekin, “Tarihimiz boyunca; Hukuk devleti ilkesini yaşama geçirmek, devamlılığını sağlamak ve güçlendirmeye yönelik en güçlü meslek örgütlerinden biri olarak darbelerin, hukuksuzlukların karşısında güçlü bir duruş sergiledik. Kayıtsız şartsız milletin egemenliğine dayalı olan demokrasimizin; çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü olması yolunda en güçlü mücadeleyi verdik. Bizler, hukuka ve özgürlüklerimize yapılan her saldırının tam karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizler toplumsal barışın çimentosu olan adaletin temsilcileriyiz. Bu inançla 81. yaşımızı, Atatürk İlke ve Devrimleri ile demokratik ve laik Cumhuriyetimize olan bağlılığımızın verdiği güçle kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

“ETKİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

“Mücadelemiz devam edecektir” diyen Gültekin, “Geçmişimizden örnek alarak, Anayasa, Avukatlık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin yüklediği görev ve sorumlulukların bilincinde olan bir hukuk kurumu olarak; ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, özgür ve bağımsız savunma, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti üstün değerlerinin gerçekleşmesi ve yerleşmesi için duyarlılığımız ve etkin mücadelemiz devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle baromuzun 81. Kuruluş yılına eriştiğimiz bugünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde varlığı kabul edilemez” sözünden hareketle; demokratik hukuk devleti, toplumsal barış ve huzur hedeflerine ulaşmak dileğiyle , daha nice kuruluş yıldönümlerinde bir arada olmak temennisiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.