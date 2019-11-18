ODTÜ KYÖV Okulları İzmir'i gezdi!

ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu’nun her yıl geleneksel olarak 7. sınıf öğrencileri için düzenlediği Nesin Matematik Köyü - Efes Gezisi 15 - 17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşti. İzmir’in Şirince Köyü’ndeki Nesin Vakfı’na ait 30 dönümü zeytinlik olmak üzere 55 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü ODTÜ KYÖV'lü öğrencilerini büyüledi.Matematik ve Sosyal Bilgileri öğretmenleri rehberliğinde 20 öğrencinin katıldığı gezide öğrenciler Nesin Matematik Köyü’nü keşfetme ve matematiğe farklı bir bakış açısı kazanma şansı buldular. Prof. Dr. Ali Nesin’in ve değerli matematikçilerin ders anlatımıyla öğrenciler soyut matematik ile buluştu. Ali Nesin’in yönlendirmeleriyle farklı yollarla düşünmenin ve matematik dersinde yazmanın önemini fark eden öğrenciler değerli matematikçilerin derslerine katılmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

ESERLERİ BÜYÜK MERAKLA İNCELEDİLER

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Şirince’nin tarih kokan dar sokaklarını, ahşap evlerini ve organik ürünlerini gezip görme fırsatı elde ettiler.Öğrenciler Şirince gezisinin ardından, Antik çağın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın bulunduğu Efes Antik Kenti’ni gezerek gördükleri eserleri büyük bir merakla incelediler. Kendilerini geçmişe yolculuk yapmış gibi hissettiklerini belirten öğrencilerin gözlerindeki merak ve hayranlık görülmeye değer bir tablo oluşturdu.

DRAMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akademik çalışmalar gibi sanatsal çalışmalara da büyük önem veren ODTÜ KYÖV Okullarının öğrencileri Efes gezisinin ardından Sosyal Bilgiler öğretmenleri rehberliğinde bir drama etkinliği gerçekleştirdi. Hızlı düşünme, karar verme, zamanı etkin kullanma, atıkları kullanılabilir hale getirme becerilerinin ön planda olduğu drama çalışmasında, aynı zamanda öğrenciler gezide ve derslerde öğrendikleri bilgileri de kullanarak oldukça etkili sunumlar yaptılar. Tarih çağlarının içinden çıkarak günümüze gelmiş Efes halkının yaşam öyküsü ODTÜ KYÖV'lü öğrencilerinin bu güzel etkinliğinde bir kez daha can buldu.

Matematik, Sosyal Bilgiler ve yaratıcı drama çalışmalarının iç içe geçerek bilgi ve beceriye dayalı etkinliklerin yer aldığı gezide öğrenciler hem eğlenceli zaman geçirdiler hem de unutulmaz deneyimler yaşadılar.