Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:18 TSİ- Spor G: Bugün 11:56 TSİ

Gültepespor’da başkan Hüseyin Mutlu bıraktı

Gültepespor’da başkanlık görevini yürüten Hüseyin Mutlu, yarıda kalan Körfez Esenspor maçının ardından başkanlığı bıraktığını belirtti.

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

1. Amatör Lig B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan İzmit Gültepespor, Cumartesi akşamı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Körfez Esenspor ile karşılaşmış mücadele Esenspor’un 3-1 üstünlüğü ile devam ederken çıkan olaylar nedeni ile maç tatil edilmişti. Gültepe ekibinin deneyimli golcüsü Mutlu Serdar’ın 81 dakikada kırmızı kart görmesi ile birlikte saha içine yabancı cisimler atıldı. Hakem Ömer Yılmaz 2 kez oyunu durdurdu ve yeniden başlattı. Ancak yüksek gerilimin devam etmesi üzerine mücadeleyi 83 dakikada tatil etti.

HAK ETMEDİĞİM ŞEYLER YAŞADIM

Olayları yatıştırmak ve taraftarı sakinleştirmek isteyen İzmit Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu’nun çabası da maçın devam etmesi için yeterli olmadı. 3 yıldır kulüpte başkanlık yapan Hüseyin Mutlu istifa ettiğini belirtti ve “Olayları yatıştırmak istedim ancak yanlış anlaşıldım. Bazı şeylerin değişmesini çok istiyor, Gültepe’nin futbol kulübü ile gurur duyulması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hak etmediğim kimi olaylar yüzünden bırakma kararı aldım. Bundan sonraki süreçte Gültepespor Kulübü’ne başarılar dilerim” dedi. 

Bugün 11:18 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bağlayın “KEMER”leri uçuşa geçtik! “1-2” mask
Bağlayın “KEMER”leri uçuşa geçtik! “1-2”
Kemerspor-Kocaelispor(Bitti) mask
Kemerspor-Kocaelispor(Bitti)
Gültepespor’da başkan Hüseyin Mutlu bıraktı mask
Gültepespor’da başkan Hüseyin Mutlu bıraktı
Gültepe’nin başı dertte mask
Gültepe’nin başı dertte
Belediye Derince tank gibi: 0-1 mask
Belediye Derince tank gibi: 0-1
Kocaelispor sıcak sularda!.. mask
Kocaelispor sıcak sularda!..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı

GALERİ

Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL