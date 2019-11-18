Gültepespor’da başkan Hüseyin Mutlu bıraktı

1. Amatör Lig B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan İzmit Gültepespor, Cumartesi akşamı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Körfez Esenspor ile karşılaşmış mücadele Esenspor’un 3-1 üstünlüğü ile devam ederken çıkan olaylar nedeni ile maç tatil edilmişti. Gültepe ekibinin deneyimli golcüsü Mutlu Serdar’ın 81 dakikada kırmızı kart görmesi ile birlikte saha içine yabancı cisimler atıldı. Hakem Ömer Yılmaz 2 kez oyunu durdurdu ve yeniden başlattı. Ancak yüksek gerilimin devam etmesi üzerine mücadeleyi 83 dakikada tatil etti.

HAK ETMEDİĞİM ŞEYLER YAŞADIM

Olayları yatıştırmak ve taraftarı sakinleştirmek isteyen İzmit Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu’nun çabası da maçın devam etmesi için yeterli olmadı. 3 yıldır kulüpte başkanlık yapan Hüseyin Mutlu istifa ettiğini belirtti ve “Olayları yatıştırmak istedim ancak yanlış anlaşıldım. Bazı şeylerin değişmesini çok istiyor, Gültepe’nin futbol kulübü ile gurur duyulması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hak etmediğim kimi olaylar yüzünden bırakma kararı aldım. Bundan sonraki süreçte Gültepespor Kulübü’ne başarılar dilerim” dedi.