ÖSYM sınav takvimi belli oldu!

Sınava girecek birçok aday ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasını bekliyordu ve ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. ALES, KPSS, DGS, YKS ve YDS gibi sınavların tarihleri de bu sayede belli oldu. İşte ÖSYM sınav takvimi ve detaylar…

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI

2019-2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı ve öğrenciler sınav tarihlerine kavuştu.

ÖSYM sınav takvimine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.

– Şimdi ikinci aşamadasınız. Bu aşamada açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına.

– Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.