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KOÜ’lü öğrenciler ‘Gez Gör’le İzmit’i gezdi

Kocaeli Üniversitesi Liderlik Kulübü üyesi 100 öğrenci, Büyükşehir’in ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı kapsamında Seka Kamp Alanı, Ormanya ve müzeleri ziyaret etti.
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Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Liderlik Kulübü üyesi 100 öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı kapsamında doğa gezisine katıldı. Seka Kamp Alanı ve Ormanya’yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Bilim Merkezi ile Seka Kağıt Müzesi’ni gezdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Seka Kamp Alanında Kocaeli’nin doğasıyla tanışan öğrenciler, temiz havanın tadını çıkarırken rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni de ziyaret etti. Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Merkezi’ni de gezip gören KOÜ’lü öğrenciler, eğlenceli bir gün günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.

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