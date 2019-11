Tarhan: Gebze Metrosu’nu kimin yapacağı daha kararlaştırılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel yönetimler ile ilgili bugün il binasında basın açılması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya katılım sağladı.

“NOBEL’E ADAY GÖSTERMEK GEREKİR”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada “Haydar vekilimizle birlikte bu dönem bir karar verdik; her ay Kocaeli il binasında bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu hafta ben yapıyorum; haftaya da Haydar Akar açıklama yapacak. Her ay TBMM’de yapılan çalışmalar hem de Kocaeli ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Daha demokratik ve şeffaf yönetim açısından sizleri bilgilendireceğiz. Türkiye’nin en büyük sorunu son aylarda ekonomi, dış politika ve aynı zamanda Türkiye’deki yoksulluk. Son dönemlerde gazete manşetlerine baktığımız zaman her gün intihar eden aileler, Türkiye tarihinde görülmemiş yoğunlukta yaşıyoruz. Aile intihar ediyor, elektrikleri kesiliyor. İş adamı bir baba çocuklarını öldürdükten sonra kendini öldürüyor. Yoksulluk sınırına baktığımız zaman 2058 lira, asgari ücret 2020 lira. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı Nobel’e aday göstermek gerekir. Eğitim ve sağlık sistemine, kiralara baktığınız zaman geçinmek oldukça zor” dedi.

“CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI”

Mutlu olduk diyen Tarhan, “Bizler milletvekili olarak en büyük sıkıntımız işsizlik. Her gün yüzlerce kişi bizi arıyor, ‘iş,iş,iş’ diyor. Özellikle üniversite mezunu gençler iş bulmakta zorlanıyor. 5 milyon kişi işsiz olarak görünüyor. Bu işsizliğin yüzde 30’u üniversite mezunu gençler. Mecliste plan ve bütçe çalışmaları var, önümüzdeki ay genel kurula gelecek. 31 Mart yerel seçimleri yaşadık. Yerel seçimler sonrası Türkiye’nin büyük illerini CHP belediye başkanları kazandı. Türkiye’de bir tartışma açıldı. Özellikle yerel yönetimlerde kiralık araç konuları ve makam araçları gündeme geldi. Bu gündem Kocaeli’de de ses getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ‘İbrahim Karaosmanoğlu’nun kullandığı makam aracını satacağız’ diye açıklama yaptı. Biz de mutlu olduk çünkü Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı: ‘tasarruf yapacağız’ diye. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyesi, ister istemez tasarrufa ihtiyacımız var. Nüfusu hızla büyüyen, sorunları çok olan bir kent. İster istemez hizmete ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“KENDİNE MAKAM ARACI YAPTI”

“Denetlemek bizim görevimiz” diyen Tarhan, “TBMM’de geçen hafta Kocaeli’deki israflar ile ilgili bir açıklama yaptım. Bazılarıyanlış anlaşıldı. Bizler, yerel yönetimlerde belediyelerin yaptığı hizmetleri her zaman alkışlayacağız. Yerel yönetimler hizmet için geldiler; asla güzel projeleri eleştirmeyeceğiz ama denetleyeceğiz. Denetlemek bizim görevimiz. Millet bize bu görevi verdi. Yanlışları eleştireceğiz. Sayın Büyükşehir başkanı makam aracını sattı sonra gidip bir tane minibüsün içine 250 bin TL dizayn için para vererek kendine makam aracı yaptı. Biz bunu eleştirdik; doğru değil. Golf aracı basında farklı yansıtıldı özellikle bu çok gündeme geldi. Oradaki benim sorduğum soru şuydu: ‘Neden ihaleye golf aracı olarak çıkıyorsunuz?’‘Park bahçelerde kullanmak üzere şu araca ihtiyacımız var’ diye yazabilirdiniz. Böyle yazarsanız Türkiye’de 10 tane 20 tane firma size teklif verir. Golf aracı yazdığınız zaman kimse gelip teklif vermez aynen burada olduğu gibi” ifadelerinde bulundu.

“2 KİŞİLİK İŞ İÇİN 5 BİN KİŞİ BAŞVURUYOR”

“Bir kişi başvuruyor bir kişi alıyor” diyen Tarhan, “Tabi ki ihtiyacı olan araçları belediye alacak. Biz buna karşı değiliz ama golf aracı olarak ihaleye çıkmak doğru değil. Durak boyama işi var ‘reklamlı durağın boyanması’ diyor. İki tane iş için insana ihtiyacımız var. 5 bin kişi başvuruyor. Bu 5 bin kişi iş sahibi olmak için kapalı spor salonlarında kalabalık olduğu için yapılıyor. Kocaeli’de bunu yapsanız en az 500 esnaf başvurur. 281 bin TL’ye veriliyor bu iş teklif sayısı 1. Biz buna itiraz ediyoruz. Bir kişi başvuruyor ,bir kişi alıyor. Bu adrese teslim; buna karşıyız. Yoksulluk, işsizlik had safhada 178 bin TL’lik çikolata alınıyor. İhtiyacın varsa alabilirsin buna teklif al. Kocaeli’de çikolata satan kaç pastacı var? Bir kişi başvuruyor bir kişiye veriliyor. İzmit’te bu işi yapan yok mu? Akıllı telefon alınacak markası, modeli yok. İSU’da kullanmak üzere alıyoruz, siz yanlış değerlendiriyorsunuz diye bizi suçluyorlar. O zaman yazarsın şu kadar telefon lazım. Firmalar da gelir rekabetle bu işe gelir. Milletin parasını harcıyorsun. Bu Cumhuriyet’in sayesinde kamunun en önemli kurumlarında görev almışsın, milletin parasına da sahip çıkacaksın. Bir tane teklif alınıyor, bir kişiye veriliyor” ifadelerinde bulundu.

“NEDEN ARAÇ KİRALAR?”

İhaleler hakkında konuşan Tarhan, “Matbaacıların durumu ortada. 145 bin TL’lik basım işi tek teklifle tek kişiye gidiyor. Eminim şu kadar kitap bastıracağız deseler en az Kocaeli’de 200 kişinin başvuracağını düşünüyorum. 17 milyon TL’lik araç kiralama işi var. ‘Şoförsüz, yakıtsız araç kiralama’ işi diyor. Bir kamu kurumu şoför almıyorsa, yakıt da almıyorsa neden araç kiralar? 17 milyon TL’ye en az 80 tane kamyon alabilir. Bu iş Gaziantep’te bulunan bir firmaya, işler de Ankara’daki bir firmaya veriliyor. Kusura bakmayın deniz bitti. Bundan sonra her yapılan işin üzerine gideceğiz. Herkes görevini yapacak, hesabını verecek. Ben büyükşehir belediye başkanından açıkladıktan sonra ‘daha dikkatli olacağız, takip edeceğiz, bundan sonra hesabını vereceğiz’ demesini bekliyordum. İlginç olan, 17 milyon TL’lik ihaleye giren Gaziantepli firmanın arkasında ikinci Beyda Temizlik Ticaret limited şirketi. Golf aracı bu işe veriliyor. Kiralama işine girip de ikinci olan firmaya golf aracı işi veriliyor. Beraber verilmiş” dedi.

“GEBZE MEYDANI’NDA İNSANLAR YÜRÜYEMİYOR”

Tarhan Gebze Metrosu ile ilgili, “İki tane organizasyona 554 bin TL para verilmiş. Organizasyonun birinde sadece ses düzeni ve sahne var. O da adrese teslim AKP yöneticisi Erkan Bakıroğlu’na veriliyor. Asla biz, yerel yönetimlerin hizmetlerine karşı gelmeyeceğiz. Gebze bölgesinde yapılan metro çalışmaları var. Bu metro çalışmalarını daha önce gündeme getirdim. Metro tabelaları henüz ihale yapılmamışken asıldı. O tabelalılarla seçim kampanyasını yürüttüler; belediye başkanı değişince ‘biz bu işin altından kalkamayız’ deyip devrettiler. Bu projenin bitmesi gerekiyor. Gebze meydanı kazılmış, kapatılmış insanlar yürüyemiyor” şeklinde konuştu.

“METRODA HENÜZ BİR SÖZLEŞME YOK”

Metro projesinin henüz kararlaştırılmadığını belirten Tarhan, “Bakanlığa devri sorduk. Bakanlık, “Başkanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir ile imzalanacak protokolün yapım, araç alımı, kamulaştırma gibi işlerin hangi tarafta yapılacağı mevcut sözleşme yapıldıktan sonra belirlenecektir” yani henüz bir sözleşme yok. Kimin yapacağını kararlaştıracağız diyor. Cengiz Topel Havaalanı’nda 23 kilometrelik hat var. Bunlar da belirlenmemiş, net olarak sonuçlanmamış. Bir de sayın başkana sormak istiyorum Hereke’de yeni bir liman yapılıyor. Acaba bilgisi var mı? 4 bin metrekare deniz dolgusuyla yapılıyor. Körfez’de 43 tane liman var; her taraf liman oldu. Körfez’i de dolduran da kurtulun diyorum. İhaleye çıkılacak büyükşehir belediye başkanımız bunu destekliyor mu haberi var mı diye düşünüyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.