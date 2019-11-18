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CHP İzmit'te delege seçimleri devam ediyor

CHP’de delege seçimleri devam ediyor. İzmit’te bugün Tepecik Mahallesi’nde delege seçimi yapıldı.
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Kongre süreci başlayan CHP’de delege seçimleri devam ediyor. Dün 10 mahalledeki delege seçimlerini tamamlayan CHP’de bugün sadece Tepecik Mahallesi'nde delege seçimi yapıldı. CHP'li üyeler Tepecik Mahallesi delegelerini belirledi. Tepecik Mahallesi'nde Mihriban Kavurmacıoğlu, Aslıhan Başkal ve Mahmut Çimen delege olarak seçildi.

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