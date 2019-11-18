Kongre süreci başlayan CHP’de delege seçimleri devam ediyor. Dün 10 mahalledeki delege seçimlerini tamamlayan CHP’de bugün sadece Tepecik Mahallesi'nde delege seçimi yapıldı. CHP'li üyeler Tepecik Mahallesi delegelerini belirledi. Tepecik Mahallesi'nde Mihriban Kavurmacıoğlu, Aslıhan Başkal ve Mahmut Çimen delege olarak seçildi.
Bugün 12:04 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:44 TSİ
CHP İzmit'te delege seçimleri devam ediyor
CHP’de delege seçimleri devam ediyor. İzmit’te bugün Tepecik Mahallesi’nde delege seçimi yapıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz