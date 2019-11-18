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Kontrolden çıkan kamyonet önce tur rehberine sonra midibüse çarptı

Körfez TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyonet, Sapanca’ya giderken yol kenarında duran turist dolu midibüse çarptı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza 10.15 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Ankara istikameti Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Sapanca’ya geziye giden yabancı turistleri taşıyan otobüs, TEM Otoyolu Körfez ilçesi kesiminde yol kenarında bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcuların araçtan indiği sırada kontrolden çıkan Yılmaz Y. idaresindeki 41 BC 291 kamyonet önce Enes isimli Tunus uyruklu tur rehberine daha sonra da turistleri taşıyan midibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet içinde sıkışan sürücü ve tur rehberinde aralarında olduğu 4 yabancı uyruklu turist kişi yaralandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ola yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kamyonet sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Yılmaz Y. ve Tunuslu Enes adlı tur rehberinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TURİSTLER GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Kaza sonrası büyük hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle şoka giren ve yolda kalan turistler, başka bir araçla gidecekleri yere doğru yola devam etti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bugün 12:08 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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