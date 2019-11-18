Zeybek: "Evde otursam vatandaş haklı"

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, daha önce de AKP teşkilatlarında gerçekleştirilen nöbetçi vekil uygulamasına benzer olarak bugün halkın öneri ve taleplerini dinlemek için AKP Kocaeli İl Binası’nda ‘Emine Zeybek ile Halk Günü’ adı altındabugün 12.00-15.00 arasıvatandaşlarla bir araya geldi.

“24 SAATİNİZİ AYIRSANIZ YİNE YETMİYOR”

Konsept ile ilgili konuşan Zeybek, “Partimiz geçen dönem de yapıyordu bunu. Ben zaman buldukça yapacağım bu buluşmayı. Yaklaşık 1 buçuk sene oldu vekil olalı; her hafta sahadayım ama buna rağmen mesajlar geliyor. Diyorlar ki ‘Bir 10 dakika, 5 dakika görüşelim.’ Bizim programlar kapsamında 12 ilçede programlar yapıyoruz herkese yetişmeye çalışıyoruz ama mümkün değil, 24 saatinizi ayırsanız yine yetmiyor” dedi.

“ARTIK HERKES AİLE”

“Ancak şimdi başlayabildik” diyen Zeybek, “En son böyle bir konsept yapmak istedim. Bunu ayda 1 yapmayı düşünüyorum. Ankara’da da yoğun programlarımız oluyor. 3 gün şehirde, 3 gün Ankara’da inanın eve uğramıyorum ama buna rağmen yetişemiyoruz. Bu şekilde yapılabildiğimiz kadar yapacağız. AK Parti sürekli halkın içinde olması gereken bir parti, oluyoruz da. Son zamanlarda vatandaştan yoğun talep gelince böyle bir şey yapmayı düşündük. Evde otursam haklı vatandaş diyeceğim ama sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Ailem de görüşmek istiyor ama onlara da artık ‘Artık herkes aile’ diyorum. Daha önce de yapılıyordu ancak üst üste seçimler geldi. Ancak şimdi başlayabildik. Ayda 1 kere böyle vatandaşla buluşalım diye düşündük. Diğer vekillerimiz de zannediyorum devam ederler” şeklinde konuştu.