Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:47 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:46 TSİ

Zeybek: "Evde otursam vatandaş haklı"

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, bugün halk günü düzenledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zeybek, “Evde otursam haklı vatandaş diyeceğim ama sürekli görüşmeler içerisindeyiz”

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, daha önce de AKP teşkilatlarında gerçekleştirilen nöbetçi vekil uygulamasına benzer olarak bugün halkın öneri ve taleplerini dinlemek için AKP Kocaeli İl Binası’nda ‘Emine Zeybek ile Halk Günü’ adı altındabugün 12.00-15.00 arasıvatandaşlarla bir araya geldi.

“24 SAATİNİZİ AYIRSANIZ YİNE YETMİYOR”

Konsept ile ilgili konuşan Zeybek, “Partimiz geçen dönem de yapıyordu bunu. Ben zaman buldukça yapacağım bu buluşmayı. Yaklaşık 1 buçuk sene oldu vekil olalı; her hafta sahadayım ama buna rağmen mesajlar geliyor. Diyorlar ki ‘Bir 10 dakika, 5 dakika görüşelim.’ Bizim programlar kapsamında 12 ilçede programlar yapıyoruz herkese yetişmeye çalışıyoruz ama mümkün değil, 24 saatinizi ayırsanız yine yetmiyor” dedi.

“ARTIK HERKES AİLE”

“Ancak şimdi başlayabildik” diyen Zeybek, “En son böyle bir konsept yapmak istedim. Bunu ayda 1 yapmayı düşünüyorum. Ankara’da da yoğun programlarımız oluyor. 3 gün şehirde, 3 gün Ankara’da inanın eve uğramıyorum ama buna rağmen yetişemiyoruz. Bu şekilde yapılabildiğimiz kadar yapacağız. AK Parti sürekli halkın içinde olması gereken bir parti, oluyoruz da. Son zamanlarda vatandaştan yoğun talep gelince böyle bir şey yapmayı düşündük. Evde otursam haklı vatandaş diyeceğim ama sürekli görüşmeler içerisindeyiz. Ailem de görüşmek istiyor ama onlara da artık ‘Artık herkes aile’ diyorum. Daha önce de yapılıyordu ancak üst üste seçimler geldi. Ancak şimdi başlayabildik. Ayda 1 kere böyle vatandaşla buluşalım diye düşündük. Diğer vekillerimiz de zannediyorum devam ederler” şeklinde konuştu.

Bugün 12:47 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Yeniden Refah’ta, umut kongresi mask
Yeniden Refah’ta, umut kongresi
CHP İzmit'te delege seçimleri devam ediyor mask
CHP İzmit'te delege seçimleri devam ediyor
İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu mask
İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu
AKP'de halk günü başlıyor mask
AKP'de halk günü başlıyor
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu mask
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı

GALERİ

Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL