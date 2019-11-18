Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin ve The Ness Otel Genel Müdürü Cengiz Çetin’in babası Nihat Çetin geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirdi. Nihat Çetin dün Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bugün 12:55 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:39 TSİ
Cengiz Çetin’in acı günü
The Ness Otel’in genel müdürü Cengiz Çetin’in babası Nihat Çetin vefat etti. Dün toprağa verilen Nihat Çetin, Futbol camiasının yakından tanıdığı Oğuz Çetin’in de babasıydı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz