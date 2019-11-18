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Cengiz Çetin’in acı günü

The Ness Otel’in genel müdürü Cengiz Çetin’in babası Nihat Çetin vefat etti. Dün toprağa verilen Nihat Çetin, Futbol camiasının yakından tanıdığı Oğuz Çetin’in de babasıydı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin ve The Ness Otel Genel Müdürü Cengiz Çetin’in babası Nihat Çetin geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirdi. Nihat Çetin dün Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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