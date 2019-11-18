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Zeybek: Abartılacak çok büyük borçlarımız yok

Belediyelerin borçları hakkında açıklamalarda bulunan AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Macit Zeybek, “başardık. Öyle abartılacak çok büyük borçlarımız yok. Bu borçlar hizmetlerin karşılığında piyasa borçları veya devletimize olan SSK, vergi borçlarımız var” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım ayı başında belediye başkanlarına “Borçlarınızı bitirin” talimatı vermesi ile ilgili olarak AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Macit Zeybek açıklamalarda bulundu. Bugün AKP Kocaeli İl Binası’nda  düzenlenen halk gününde konuşan Zeybek, “AK Parti belediyeciliği hizmet odaklı belediye. Hizmet etmek için de maddi imkan gerekiyor. Gönül belediyeciliği yapmanın yanında halkımızın da taleplerini yerine getirmemiz gerekiyor. Biz hizmetlerimizle bu başarıyı elde ettik. İster istemez seçim süreçlerinde biraz belediyelerimize maddi olarak sıkıntılar yaşandı” dedi.

“BORÇLARI PEYDERPEY ÖDEDİK”

“Çok kısa sürede belediyelerimizin toparlayacağını biliyorum” diyen Zeybek, “Biz çok daha büyük borçlarla belediyeleri devraldık yıllar önce ve bu borçları peyderpey ödedik; hizmet etmeyi de başardık. Öyle abartılacak çok büyük borçlarımız yok. Bu borçlar hizmetlerin karşılığında piyasa borçları veya devletimize olan SSK, vergi borçlarımız var. Çoğu belediyemizde ne esnafımıza ne de yatırım yapan hizmet eden müteahhitlerimize borçlarımız bulunmuyor. Olanlar da birkaç aylık borçlar. Çok kısa sürede belediyelerimizin toparlayacağını biliyorum. Sürekli istişare halindeyiz. Bizim için çok sıkıntı yaratacak esnaf ya da piyasa borcumuzun bulunmadığını da söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’NİN KAÇ TL BORCU VAR?

Başiskele 72 milyon lira, Darıca 128 milyon lira, Derince 68 milyon lira, Gölcük 3 milyon lira, Kartepe 115 milyon lira, Karamürsel 19 milyon lira, Körfez 117 milyon lira, İzmit 207 milyon lira, Gebze 429 milyon lira olmak üzere Kocaeli’nin toplam borç tutarı 1 milyar 158 milyon TL olarak belirtiliyor. Büyükşehir ile birlikte Kocaeli’nin toplam borcu 7 milyar 404 milyon lira Kandıra 9.5 milyon TL, Dilovası 185 milyon TL, Çayırova 147 milyon TL borcu bulunuyor.

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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