CHP’de delegeler belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü ve Kartepe İlçe Örgütü’nde delege seçimleri devam ediyor. Bugün 11.00-12.00 saatlerinde arasında Tepecik Mahallesi’nde gerçekleşen delege seçimleri sonuçlandı. Böylece İzmit’te geçtiğimiz hafta ile birlikte toplamda 42 mahallenin delege seçimleri belirlenmiş oldu.Kartepe’de ise dün yapılan delege seçimlerinde 3 mahallenin delegeleri belirlendi. Uzuntarla’da 4 delege, Ketenceler’de 3 delege ve İbrikdere Mahalleleri de 2 delegele seçildi.
İzmit’te yarın seçimler 2 mahallede devam edecek. Çukurbağ ve Akçakoca mahallelerinde gerçekleştirilecek seçimin ardından geriye kalan 12 mahallenin delege seçimi yapılacak.
İZMİT - TEPECİK MAHALLESİ
Mihriban Kavurmacıoğlu,
Aslıhan Başkal,
Mahmut Çimen
KARTEPE – UZUNTARLA
Nuran Aksoy
Vasviye Eroğlu
Adnan Aksöz
Cem Acar
KARTEPE – KETENCİLER
SelehattinSertöz
Alaaddin Tekin
Mürse Genç
KARTEPE – İBRİKDERE
Hilmi Selçuk
Erdal Edeş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz