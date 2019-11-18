Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:45 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:56 TSİ

CHP’de delegeler belirlendi

CHP İzmit İlçe Örgütü ve Kartepe ilçe örgütünde toplam  4 mahallenin delegesi belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü ve Kartepe İlçe Örgütü’nde delege seçimleri devam ediyor. Bugün 11.00-12.00 saatlerinde arasında Tepecik Mahallesi’nde gerçekleşen delege seçimleri sonuçlandı. Böylece İzmit’te geçtiğimiz hafta ile birlikte toplamda 42 mahallenin delege seçimleri belirlenmiş oldu.Kartepe’de ise dün yapılan delege seçimlerinde 3 mahallenin delegeleri belirlendi. Uzuntarla’da 4 delege, Ketenceler’de 3 delege ve İbrikdere Mahalleleri de 2 delegele seçildi.

İzmit’te yarın seçimler 2 mahallede devam edecek. Çukurbağ ve Akçakoca mahallelerinde gerçekleştirilecek seçimin ardından geriye kalan 12 mahallenin delege seçimi yapılacak.

İZMİT - TEPECİK MAHALLESİ

Mihriban Kavurmacıoğlu,

Aslıhan Başkal,

Mahmut Çimen

KARTEPE – UZUNTARLA

Nuran Aksoy

Vasviye Eroğlu

Adnan Aksöz

Cem Acar

KARTEPE – KETENCİLER

SelehattinSertöz

Alaaddin Tekin

Mürse Genç

KARTEPE – İBRİKDERE

Hilmi Selçuk

Erdal Edeş

Bugün 13:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Yeniden Refah’ta, umut kongresi mask
Yeniden Refah’ta, umut kongresi
MHP’den ‘vatandaşlık için kurs’ teklifi mask
MHP’den ‘vatandaşlık için kurs’ teklifi
CHP İzmit'te delege seçimleri devam ediyor mask
CHP İzmit'te delege seçimleri devam ediyor
AKP'de halk günü başlıyor mask
AKP'de halk günü başlıyor
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu mask
CHP Kartepe’de çift listenin sonucu belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı

GALERİ

Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL