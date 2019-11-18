CHP’de delegeler belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Örgütü ve Kartepe İlçe Örgütü’nde delege seçimleri devam ediyor. Bugün 11.00-12.00 saatlerinde arasında Tepecik Mahallesi’nde gerçekleşen delege seçimleri sonuçlandı. Böylece İzmit’te geçtiğimiz hafta ile birlikte toplamda 42 mahallenin delege seçimleri belirlenmiş oldu.Kartepe’de ise dün yapılan delege seçimlerinde 3 mahallenin delegeleri belirlendi. Uzuntarla’da 4 delege, Ketenceler’de 3 delege ve İbrikdere Mahalleleri de 2 delegele seçildi.

İzmit’te yarın seçimler 2 mahallede devam edecek. Çukurbağ ve Akçakoca mahallelerinde gerçekleştirilecek seçimin ardından geriye kalan 12 mahallenin delege seçimi yapılacak.

İZMİT - TEPECİK MAHALLESİ

Mihriban Kavurmacıoğlu,

Aslıhan Başkal,

Mahmut Çimen

KARTEPE – UZUNTARLA

Nuran Aksoy

Vasviye Eroğlu

Adnan Aksöz

Cem Acar

KARTEPE – KETENCİLER

SelehattinSertöz

Alaaddin Tekin

Mürse Genç

KARTEPE – İBRİKDERE

Hilmi Selçuk

Erdal Edeş