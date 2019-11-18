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Nepal'e yürüyen yazar Kocaeli’den geçecek

73 yaşındaki Rosie Swale Pope, 2018'de İngiltere'den yola çıkıp 1 yıl sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Pope Kocaeli’den de geçecek
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İngiltere'den 2018 yılında Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, yürüyerek 1 yılda Türkiye'ye ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope, dinlenme ve uyku ihtiyacını ise yol boyunca yanında çektiği ufak karavanda giderdiğini söyledi. Kendisini yazar, gezgin ve maraton koşucusu olarak tanımlayan Pope, "Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi. Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık plan kapsamında koştuğunu söyleyen Rosie Swale Pope, "Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık bir plan kapsamında koştum. Ama bu sefer çalışmak, ailemi görmek ve para kazanmak için ara sıra İngiltere'ye dönüyorum. Seyahat kitapları yazarak ve konferanslar vererek para kazanıyorum. Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi.

"2021'DE NEPAL'E ULAŞMAK İSTİYORUM"

Hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyleyen Pope, "Türkiye'den sonra Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nin etrafından Nepal'in başkent Katmandu'ya varmak istiyorum. Hedefim 2021'de Nepal'e varmak. Çünkü yol oldukça uzun. Yolculuğumun tamamı 6 bin 900 kilometreden oluşuyor. Belki de daha fazla. Türkiye'de birkaç ay geçireceğim. İstanbul'a vardığımda bir hafta ailemi görmek için İngiltere'ye gideceğim" dedi.

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