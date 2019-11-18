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Gölcük'ün ayarı yok!..

Türkiye profesyonel futbol liglerinde bu sezon ‘en tuhaf’ kulüp seçimi yapılsa, Gölcükspor birinciliği kimseye bırakmaz. Tek gollü son dakika galibiyetleri, son dakika yenilgileri, art arda seri galibiyetlerden sonra seri mağlubiyetler, kafaları allak bullak etti
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Yozgat deplasmanında sahaya çıkan 3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor, bir anda yediği gollerle maça adeta yenilgiyle başlarken, sonradan toparlandı ama iş işten geçti. 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve tam 6 yenilgi alan ‘Efsane Kral Taner Gülleri’nin talebeleri, tepe üstü çakıldı. Takım 12 gol atarken, tam 20 gol yedi. Kısır bir gol sezonu yaşarken, bir anda bol gollü ve farklı yenilgi alan Gölcükspor, güven vermiyor.

YÖNETİM GÜLLERİ’YLE DEVAM KARARLILIĞINDA…

Bu arada başkan Hüseyin Çardak ve yönetim kurulu, sezon içerisinde Karacabey deplasmanında 4 gollü yenilgi alan takımda, Taner Gülleri'nin teknik direktörlük görevinden istifa etmek istemesine rağmen, desteğini sürdürmüş ve vazgeçirmişti. Gülleri’nin istifada yine diretebileceği öğrenildi, ama yönetim kurulu aynı teknik heyetle yola devam edecek. Ancak camia çevresinde her an bir değişiklik olabileceği konuşuluyor.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

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