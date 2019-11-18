Darıca yaralarını sarıyor

Kaptanların sabah kadro dışı bırakılıp, akşam affedilmesinin komedisinin bile yaşandığı dönemde gelen art arda kayıplar, maddi sıkıntıları da gün yüzüne çıkarmıştı. Sarı Yeşilliler art arda gelen yenilgiler ve beraberlikle zirvende bir anda uzaklaştı.

PAZAR GÜNÜ PAZAR’LA…

Pazar günü konuk ettiği Diyarbekir karşısına bile ayağı titreyerek çıkan takım, maç sonunda gelen 1-0’lık galibiyetle, yeniden liderin bir puan arkasına yerleşti. Sarı Yeşilliler, pazar günü Rize deplasmanında Pazar’a konuk olacak. Çalışmalar bugün yeniden başlıyor.