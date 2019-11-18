U14 Futbol Ligi’nde 35 maç oynandı

U-14 Futbol Ligi’nde ikinci yarının dördüncü hafta karşılaşmaları farklı sahalarda oynandı. 12 sahada 35 karşılaşma vardı. İzmit Mehmet Ali Kağıtçı’daki günün ilk mücadelesinde, B Grubu ekibi Serdar Gençlerbirliği, zorlu rakibi Kartepe Suadiyespor’u konuk etti. Çekişme içinde geçen mücadelede karşılıklı goller vardı. Maça iyi başlayan konuk ekip Kartepe Suadiyespor, Muhammet 2, Ali, Yusuf Asker, Yusufcan’ın golleriyle maçı 5-2 kazandı. İzmit Gençlerbirliği’nin gollerini Muhammet ve İsmail kaydetti. Günün ikinci mücadelesinde C Grubunda mücadele veren İzmit Yıldızspor ile Yeşilovaspor karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişme içinde geçen karşılaşmada, üstün bir mücadele veren Yeşilovaspor, maçı 4-2 kazanmasını bildi. Yeşilovaspor’un gollerini Yusuf, K.Yusuf, Umutcan ve Mert atarken, ev sahibi ekip İzmit Yıldızspor’un iki golünü de Poyraz kaydetti. Günün başarılı ismi Poyraz, takımı adına bir bir penaltıyı da gole çeviremedi. Günün üçüncü karşılaşmasında Yahyakaptanspor ile İzmit Kalespor arasında oynanacak olan karşılaşmaya, İzmit Kalespor 7 futbolcu ile çıktığı için karşılaşma oynanamadı. Bu sonuçla B Grubunda lider olan İzmit Yahyakaptanspor, maçı hükmen 3-0 kazanarak, 37 puanla liderlik koltuğunu korudu.

SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: 2

KARTEPE SUADİYESPOR: 5

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 B Grubu)

HAKEM: Berkay Bostan ***

SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: Adem **, Efe **, Abdülkadir ***, B.Muhammet ***, K.Muhammet ***, Haktan ** (Kaan *), Ercan **. Ensar **, Ahmetcan ***, İsmail ***, Orhan **

KARTEPE SUADİYESPOR: Ahmet ***, Alperen ** (K.Ahmet **), Berat *** (Bilal ***), Yusufcan ***, B. Ahmet ***, Alihan *** (Muhammet Celebi **), Yusuf Asker ***, Yunus ***, Ensar ***, Ali ***, Muhammet ***

GOLLER: K.Muhammet, İsmail (Serdar GB), Muhammet 2, Ali, Yusuf Asker, Yusufcan

İZMİT YILDIZSPOR: 2

YEŞİLOVASPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 C Grubu)

HAKEM: Berkay Bostan ***

İZMİT YILDIZSPOR: Ahmet **, Göktuğ ** (Behlül **), Alican ***, Kayracan ** (Ege **), Yunus ***, Alperen **(K.Yunus **), Poyraz ***, Kaan ***, Efe ** (B.Yunus **), İrfan **, Egemen ** (Yiğitcan **)

YEŞİLOVASPOR: Enes ***, Eren ***, Sait **, Yusuf ***, Özgür ***, Mustafa *** (Kaan **), Mert ***, Yasin ***, Umutcan ***, K. Yusuf ***, Arda ***

GOLLER: Poyraz 2(İzmit Yıldızspor), Yusuf, K.Yusuf, Umutcan, Mert (Yeşilova)

NOT: Poyraz penaltı kaçırdı.