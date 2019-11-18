Sanayi devrimi: 2-1

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda düşmeme mücadelesi veren 7 puanlı İzmit Sanayispor ile 20 puanla şampiyonluk mücadelesi veren lider takipçisi BaşiskeleBelediyespor karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğünü eline alan İzmit Sanayispor, 21’nci dakikada Selim’in şık golüyle skoru 1-0 yaptı. Zorlu rakibi karşısında golden sonra oldukça moral bulan İzmit Sanayispor, 43’de Tayfun’un golü ile 2-0’ı buldu. Maçın ilk yarısı bu sonuçla bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz olsun toparlanan Başiskele Belediyespor, 68’de Ahmet’in golüyle skoru 2-1’e getirdi. Golden sonra rakibine geçit vermeyen İzmit Sanayispor, maçın bitiş düdüğü ile zirve mücadelesi veren Başiskele Belediyespor’u 2-1 mağlup eden taraftı ve adeta ‘Sanayi Devrimi’ yaptı dedirtti. İzmit Sanayispor, puanını 10’a yükseltti.

İZMİT SANAYİSPOR: 2

BAŞİSKELE BELEDİYESPOR: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (A grubu)

HAKEMLER: Enes Kulaksız ***, Cengizcan Agin ***, Bahattin Küçük ***

İZMİT SANAYİSPOR: Barış ***, Göksel ***, Fatih **, Onur ***, Caner **, Elber ***, Samet **, Tayfun ***, Sercan ***, Selim ***, Murat ***

BAŞİSKELE BELEDİYESPOR: Ömer **, Fatih **, Samet **, Gürkan **, İlyas **, Samet Karaosmanoğlu **, Olcay ** (Erdem *), Harun Turgut **, Hüseyin **, Fevzi ** (Yusuf *), Ahmet **

GOLLER: Selim Dk. 21, Tayfun Dk. 43, Ahmet Dk. 68

NOT: İzmit Sanayispor maça 11 kişiyle yedeksiz çıktı.