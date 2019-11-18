Lider Dilovası yine rahat kazandı: 6-1

Çekişme ve heyecanın yaşandığı karşılaşmada Çayırtepe Gençlikspor, grubun 28 puanlı lider takımı Dilovası Belediyespor’u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir mücadele sergileyen konuk ekip Dilovası Belediyespor, 18’nci dakikasında İsmail’in şık golüyle skoru 1-0 yaptı. Maçın 22’nci dakikasında İsmail’in şık kafa golüyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü elinde tutan Dilovası Belediyespor, 57 ve 68’nci dakikalarda Tahsin’in golleriyle skoru 4-0’a getirdi. 69’da Furkan’ın golüyle skor 5-0 oldu. Bu golden sonra Çayırtepe Gençlikspor 75’nci dakikada Hayrettin’in golüyle skoru 5-1’e getirdi. Maçın 78’nci dakikasında Kerim’in müthiş golü ile lider Dilovası Belediyespor skoru 6-1 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 1

DİLOVASI BELEDİYESPOR: 6

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (1.Küme C grubu)

HAKEMLER: Tolga Şimşek ***, Hakan Dursun ***, Yücel Kaplan ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Mert **, Hakan **, Emre **, Erkan ** (Vedat **), Kerem ** (Atakan **), Hayrettin **, Recep **, Soner **, Serhat ** (Yusuf **), Engin **, Kudret **

DİLOVASI BELEDİYESPOR: Ozan ***, Tahsin ***, Hasan ***, Ferhat ***, Şahin ***, Mehmet ***(Caner **), İsmail ***, Abdurrahman ***, Muhammet Öksüz*** (Kerim **), Furkan ***, Baran *** (Yakup **)

GOLLER: Baran Dk. 18, İsmail Dk. 22, Tahsin Dk. 57 ve 68, Furkan Dk. 69, Kerim Dk. 78, Hayrettin Dk. 75