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Cansız bedenine denizde ulaşılan genç son yolculuğuna uğurlandı

Kandıra sahilinde 2 gün önce kaybolan ve cansız bedeni dün akşam saatlerinde deniz dibinden jandarma dalgıç ekiplerince çıkartılan 30 yaşındaki Müslüm Hızal Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.
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Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde Kandıra Kefken Mahallesi Pembe Kayalar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası Müslüm Hızal (30), arkadaşları ile birlikte sahile piknik yapmaya gitti. Arkadaşları piknik alışverişi yapmak için bölgeden ayrılırken, Müslüm Hızal ise ateşi yakmak için bölgede kaldı. Alışverişi tamamlayan arkadaşları sahile döndüklerinde Hızal’ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Önleme Merkezi ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devam eden arama tarama çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde, Jandarma dalgıçları su altında yaptıkları çalışmalarda son görüldüğü yere yakın bir kayanın altında Hızal’ın cansız bedenine ulaştı. Hızal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi sonrasında Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi morgundan alınan Hızal'ın cansız bedeni, öğle saatlerinde ailesinin yaşadığı Akyazı Merkezyeniköy Mahallesi'ne getirildi. Burada taziyelerin kabul edilmesinin ardından öğle namazını müteakip Merkezyeniköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hızal, mahalle mezarlığına defnedildi.

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