Kurak mevsimde gol yağmuru!..

5 statta toplam 46 karşılaşma oynandı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 12, Vinsan’da 8, Gölcük Kavaklı’da 9, Derince Suni Çim’de 7 ve Gebze Metin Oktay’da 10 karşılaşma vardı. Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan 12 karşılaşma içinde günün en gollü mücadelesi B Grubu mücadelesiydi. Çenesuyu Plajyoluspor ile Kocaeli Yenişehirspor arasında oynanan karşılaşmayı 9-1 kazanan Yenişehirspor, günün en farklı skoruna imza attı. Kocaeli Okanspor, zorlandığı maçta Serdar GB spor’u 2-1 yenmeyi başardı. İlimizin köklü kulüplerinden, ancak artık kısıtlı kadro ile maçlara çıkan KYÖD spor ise Başiskele Damlarspor’u 3-1 yendi, sevinen taraf oldu.

NEFES KESEN MAÇLAR

E Grubunda mücadele veren Yenidoğan Serdarspor ile Çayırtepe Gençlikspor arasındaki maçı 3-2 kazanan Yenidoğan Serdarspor’du. D Grubunda mücadele veren Üçyoldoğuspor ile Kireçocakları arasındaki çekişmeli mücadeleyi 4-1 kazanan Kireçocakları, haftayı moralli kapattı. C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli 1937 Sekaspor, rakibi Şirinspor’u 6-1 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

41 FK 3-2 KAZANDI

B Grubunda çekişme içinde geçen 41 Futbol Kulübü ile Arslanbey Gençlerbirliği arasındaki zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan 41 FK moral buldu. A Grubunda mücadele veren Yeşilovaspor ile Bağçeşmespor arasındaki karşılaşmayı 4-0 kazanan taraf Yeşilovaspor oldu.

YENİDOĞAN SERDARSPOR: 3

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 E Grubu)

HAKEM: Rümeysa Akçay ***

YENİDOĞAN SERDARSPOR: Ahmet ***, Yusuf ***, Talha *** (Arda **), Osman ***, Veysel *** (Kenan **), Zülkarni ***, Eymen ***Ahmet Bolat ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Efe **, Muhammet *** (Eren Bora **), Kerim ** (İsa **), Ömer ** (Hakkı **), Hamza ***, İbrahim Gül *** (Emir **), Eymen ** (Arda **), Arda Çoşkun ** (Anıl ***)

GOLLER: Zülkarni, Eymen, Veysel (Serdarspor), Anıl (2) (Çayırtepe)

ÜÇYOLDOĞUSPOR: 1

KİREÇOCAKLARISPOR: 4

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 D Grubu)

HAKEM: Veysel Saraç **

ÜÇYOLDOĞUSPOR: Berkay **, Hamza **, Ömer ** (Hasan **), Erdi ** (Berat **), Tolga **, Berke **, Ahmet ** (Tuna **), Furkan *** (Arda **)

KİREÇOCAKLARISPOR: Salih ***, Yiğit ***(Utku**), Alperen *** (Batın **), Buğra *** (Bilal ***), Melih ***, Mert ***, Gökay ***, Mustafa ***

GOLLER: Mert 2, Melih, Mustafa, Furkan

ŞİRİNSPOR: 1

KOCAELİ 1937 SEKA: 6

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 C Grubu)

HAKEM: Rümeysa Akçay ***

ŞİRİNSPOR: Emre **, Burak **, Emir **, Ömer ** (Kayra **), Yiğit **, Ömürcan ** (Emre **), Yusuf **, Eren ** (İsmail **)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar ***, Bilal ***, İrfan ***(Ensarcan **), Gökmen ** (Eyüp ***), Kerem *** (Yunus ***), Halit *** (Berk **), Ensar Kayra ***(Ege ** ), Kaan *** (Taha Emir ***)

GOLLER: Ensar Kayra (2), Kerem, Yunus, Taha Emir, Ege, Yiğit

41 FUTBOL KULÜBÜ: 3

ARSLANBEY GB: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 B grubu)

HAKEM: Veysel Saraç ***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir ***, Berat ***, Bedirhan *** (Çınar **), Yiğithan *** (Yağız ***), Sarp **, Uras *** (Furkan **), Samet ***, Eren *** (Bilal **)

ARSLANBEY GB: Yasin **; Emre ***, Mustafa **, Umut **; Berkay ***, Resul ***, Ömer ** (Ensar **), Murat Efe ** (Abdullah **)

GOLLER: Berat, Samet, Bilal (41 Futbol Kulübü), Resul, Berkay (Arslanbey)

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: 1

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 9

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U.12 B Grubu)

HAKEM: Rümeysa Akçay ***

ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR: Efe Yiğithan ** (Alperen **), Halil ** (Yiğit **), Ali Utku **, Eymen **, Ömer ** (Utku **), Veysi **, Doruk ** (Yasin **)

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Eymen ***, Esat ***, Ahmet ***, Semih *** (Burak **), M.Emin ***, Emir **** (Tunahan ***), Bedirhan *** (Muhammet ***), Yavuz ***(Ali **)

GOLLER: Emir (3), Ahmet (2), M.Emin (2), Burak, Tunahan (Yenişehir), Eymen (Plajyolu)

YEŞİLOVASPOR: 4

BAĞÇEŞMESPOR: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U12 A Grubu)

HAKEM: Melisa Yağbasan ***

YEŞİLOVASPOR: Egemen ***(Hamza **), M.Efe *** (İnanç **), Levent ***, Esat *** (Soner ***), Mustafa *** (Berke **), Umutcan *** (Alper **), Hamza ***, Halit *** (Kerem **)

BAĞÇEŞMESPOR: Doruk ** (Cem **), Ege ** (Muhammet **), Eyüp ***, Ertuğrul **, Ege Özmen *** (Ali **), Asaf ** (Yusuf **), Erdem **, K. Doruk **

GOLLER: Levent, Soner, Hamza, Berke