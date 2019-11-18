Kağıtspor’un basketbolda geleceği sağlam ellerde

Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’da alt yapı çalışmaları tam gaz devam ediyor. 2.Lig’de mücadele eden Kağıtspor Basketbol A takımının da geleceğini oluşturan alt yapıda sporcular yükselişini südürüyor.

A TAKIMA HER YIL EN AZ BİR SPORCU

A takıma her yıl en az 1 sporcu katmak istediklerini belirten Büyükşehir Kağıtspor Basketbol alt yapı sorumlusu Emrah Özcan; “Her sezon başlamadan önce elimizdeki başarılı sporcularımızı A takım antrenörlerimiz ile değerlendiriyor ve uygun isimleri takıma katıyoruz. Mesela geçen sene U18 kategorisinde oynayan oyuncumuz Bahadır Tarcan bu sene A takım ile maçlara çıkıyor” dedi.

U16 VE U18’DE HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

U18 ve U16’da yollarına doludizgin ilerlediklerini belirten Özcan; “Şu an Kocaeli bölgesel ligindeyiz, burada başarılı olup yolumuza Türkiye Şampiyonasında devam etmek istiyoruz. Aslına bakarsanız asıl hedefimiz U18 ve U16’da Türkiye şampiyonu olmak. Kulübümüzde ve ilimizde erkeklerde profesyonel bir takımımızın olması sporcularımızı kamçılıyor. Ben hepsini A takımda görmek istiyorum. İnşallah gelecek senelerde takımımızdaki alt yapıdan yetişen oyuncu sayısını arttıracağız. Bu uzun bir süreç ama biz var gücümüzle bunun için çalışıyoruz.” dedi.