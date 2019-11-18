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Büyükakın: “Derince’nin altyapısını yenileyeceğiz”

Başkan Büyükakın, “Derince’nin bütün altyapısını yenileyeceğiz, bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık” açıklamasını yaptı.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Derince Belediyesi’nin hayata geçirdiği Sevgi Mağazası'nın açılışı sonrası bölge esnafını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Seyahat Kartları Ofisi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde, vatandaş ve esnaflarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Derince’nin bütün altyapısını yenileyeceğiz, bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

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Ziyaretlerde Başkan Büyükakın ile beraber Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Pala ve İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeler ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de hazır bulundu.

“SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ”

İSU’nun altyapı ile ilgili tüm çalışmaları titizlikle yapacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “İnşallah bu dönem bütün altyapıyı tamamlayacak ve üzerine asfaltını da atacağız. Altyapı işleri meşakkatli işlerdir. Biraz sıkıntılar olacak ama sonunda her şey çok daha kaliteli olacak. Bu çalışmalarımız esnasında sizlerden biraz sabır bekliyoruz. Biz de bu esnada tüm imkânlarımızla sistematik bir şekilde çalışacağız” diyerek açıklamasını tamamladı.

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