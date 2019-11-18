MHP’den ‘vatandaşlık için kurs’ teklifi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türk Vatandaşlığı kanununda değişiklik yapılmasını ve Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için uyum kursu açılmasını istedi. TBMM'ye sunulan yasa teklifi ile, uyum kursunda başarısız olanlar ile Türk dili ve temel Türk hukuk bilgisine sahip olmayanlar, vatandaş olamayacak.

VATANDAŞLAR OLMAK İSTİYORSAN KURS!

Osmanağaoğlu, teklifinin gerekçesinde, kitlesel göç eylemlerinin arttığına dikkat çekti ve Suriyeli mültecileri de hatırlatarak, ‘'Coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmeler maalesef milyonlarca insanın yerini terk etmesine sebep olmuş, ülkemiz de mazlum insanların umut merkezi haline gelmiştir” dedi. Osmanağaoğlu, T.C. vatandaşı olmak isteyenler için uyum kursu açılmasını istedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VERECEK

Osmanoğlu'nun teklifinin yasalaşması halinde T.C. vatandaşı olmak isteyen yabancılarda “Türk kültürü, temel Türk hukuk bilgisi ve Türkçe dil yeterliliği aranacak. Türk toplum yapısı ile uyum halinde olması için açılacak uyum kurslarından mezun olması da gerekecek. Bu kurslar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak.