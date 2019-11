Ellibeş: Gebze Metrosu Bakanlığa kesinlikle devredilmiştir

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş bugün basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Ellibeş’in yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek katılım gösterdi.

“HALK İLE BAĞLAMINI SÜRDÜRDÜLER”

“Gayretli çalışmalar yaptık” diyen Ellibeş, “Milletin içinden çıkan bir parti AK Parti. Bugüne kadar millet taşıdı. 2023-2053 hedeflerine yine bu millet taşıyacak. Bu anlayış içerisinde bizler milletin içerisindeyiz. Partimizin bütün dinamikleri aynı anlayış içerisinde halkımızla buluşuyor. 18 yaşındayız ve ilk günden itibaren bugüne kadar geçen sürenin içerisinde halkımızın istek ve beklentilerine fazlasıyla cevap verebilecek çalışmaları gayretli bir şekilde yaptık, yapıyoruz. Bu anlayış içerisinde milletvekillerimiz, meclisimizin açık olduğu tarihlerde her boş vakitlerini Kocaeli’ye gelerek sistemli ve planlı şekilde farklı ilçe ve köylerimizde halkla buluşup onların dertlerini dinleyip çözüm noktasında gayret sarf ediyorlar.Meclis tatile girdiğinde kendileri tatile girmediler Kocaeli’ye dağılıp yaz sezonu boyunca halkımızla ile birlikte dertleriyle dertlenip sevinçleriyle sevindiler. Gönül siyaseti bağlamında halk ile bağlamını sürdürdüler. Tüm milletvekillerimize teşekküre diyorum” dedi.

“1,4 VE 8 ARALIK”

Kongre süreci hakkında konuşan Ellibeş, “Geçmişte yapılan bir uygulamaydı. Her ne kadar sahaya gittiklerinde her biriyle buluşsalar da ama sahadayken ulaşamadıkları kişiler, kesimler olabilir ihtimaliyle bugün partimizde 12.00 ile 15.00 arası nöbetini tutuyor. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de belirli periyotlarda meclislerdeki çalışma programıyla çatışmayacak günlerde diğer milletvekillerimizin de bu nöbeti tutacaklarını paylaşmak istiyorum. Kongre sürecimiz şu ana kadar sıkıntısız yürüyor. Kongre süreci içerisinde delege tespitleri için Kasım ayının sonuna kadar bir planlama yapmıştı. Ancak revize edildi, 29 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında delege seçimlerimizi yapacağız. Oluşturulan komisyonumuz ilçe ilçe gezerek bir ön hazırlık yapıyor. Nihayetinde kesin ve nihai delegelerin belirleneceği tarih 1,4 ve 8 Aralık. 3 gün içerisinde 12 ilçemizde delege seçimlerimizi yapacağız” şeklinde konuştu.

“BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Kocaeli’nin Türkiye’ye bir örnek olduğunun söyleyen Ellibeş, “Kongre sürecinin başarılı bir şekilde tamamlayacaklarını belirten Ellibeş, “Bizim açımızdan belli bir konumda olmak, sorumluluk almak ayrıcalık değil. 290 bine yakın üyemizin olduğu bir gerçek. Nihayetinde her bir üyemizin bu görevleri layıkıyla yapacağından şüphemiz yok. Her bir görev bizim için hizmet ile aramızda bir araçtır. Esas olan savunduğumuz davamız; memleket sevdamız; milli ve manevi değerlerimiz ve ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerinde ortaya konulan hedefler. Kongre sürecimizde sükûnet ve huzur içerisinde başarılı bir şekilde tamamlayacağız. 2020’nin ilk yarısının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Kocaeli teşkilatlarının en dinamik, en güçlü teşkilat olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Kocaeli, Türkiye’ye bir örnek. Kocaeli her seçimde bunu ispat etmiştir. Bu başarının mimarları da teşkilatlarımızdır. Teşkilatlarımızla biz her fırsatta buluşuyoruz. Partimizi kurup bugüne kadar yaşatan istişare kurulu üyelerimiz. Her ilçeye bizzat giderek o ilçedeki istişare kurulu üyelerimizi, parti büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Çok faydalı toplantılar oluyor.Bizlere sorunları intikal ettiriyorlar, bizlerin göremediği sorunlar olabilir. Hem çalışmalarımızı yeniden revize ediyoruz hem de genel merkeze intikal ettiriyoruz. Belediyelerimizle sürekli kontak halindeyiz. Genel merkezimiz de başkanlarımızın performanslarını takip ediyor. Biz de takipçisiyiz” dedi.

“METRO DEVREDİLDİ”

“Metro Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmiştir” diyen Ellibeş, “Gebze Metrosu ile ilgili Tahsin Tarhan’ın henüz devredilmediği iddiası ile ilgili, “Çok üzülüyoruz bir milletvekilimizin meseleye yaklaşımını şık bulmuyorum. Metronun Ulaştırma Bakanlığı’na devrini alkışlıyor mu red mi ediyor? Belgeler yarın ortaya konduğunda yüzü kızaracak mı? Tahir Bey ile birlikteyken Cumhurbaşkanımızla konuştuk, talimatı da verdi. Resmi Gazete’de de yayınlandı. Üzülüyoruz, farklı kelimeler kullanmak istemiyorum. Kesinlikle ulaştırma bakanlığına devredilmiştir; tabi ki şartlar, protokol gibi çalışmalar sürüyordur ama altını çizerek söylüyorum metroTahir başkanımızın başarısıdır 5 milyar TL’lik proje Cumhurbaşkanımız tarafından Kocaeli’ye hediye edilmiştir. Kimin çalıştıracağı daha sonra belli olacaktır. Metro bittikten sonra verilecek karardır bunlar. Metro Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmiştir” ifadelerinde bulundu.

“BANA YAKIN KAYNAKLAR BENİ YANILTMIŞ”

Golf aracı ile ilgili CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan’ın açıklamalarını değerlendiren Ellibeş, “Bir kalemin alımında bile ihale vardır. Elektrikli araç dediğiniz zaman kaç çeşit araç var. Golf aracı dediğinizde ne olduğu bellidir. Tahsin Bey ‘Bana yakın haber kaynakları beni yanıltmış’ diyebilirdi. Bir golf aracına 270 bin TL verilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Siyasiler ve toplumu yönetenler konuştuklarına dikkat etmesi lazım. İnfiale neden olmamalıyız. Eksiği, yanlışı paylaşacağız ama gerçek şekliyle paylaşacağız. Golf aracı olarak ihaleye çıkılması normaldir; hizmet için kullanılıyor. 23 milyon metrekare yeşil alanı var Kocaeli’nin. Bunun için teşekkür etmek lazım. Kocaeli’de Türkiye’de yeşil alan ve ağaç olarak ilk sırada. Golf aracı meselesi Türkiye’nin, Kocaeli’nin gündemi olmamalı. Tartışılacak çok hususlarımız var mutlaka ama bu kadar basite inmeyelim. Bir algı çalışması var. büyükşehir Belediyesi ve Tahir Bey’in itibarsızlaştırılması operasyonu gibi bir şey. Belediye 5 tane akıllı telefon almış. Yapılan işlem su sayaçları üzerine. Bunu konuşmak bile yanlış” dedi.

“KİMSEYİ YERİNDEN ETME GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOK”

Sungurlu Barajı hakkında da konuşan Ellibeş, “Su hayattır, suyun olmadığı bir ortamda yaşamın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Mutlaka suyu temin ederken de çevreye, insanlara verilecek hasarın en az olması gerekiyor. Mecbur kalmadıkça kimseyi yerinden etme gibi bir düşünce yok” dedi. Araba ihalesiyle ilgili olarak, “Araba ihalesine 4 tane firma katılmış. Teftişe girmek, hesap vermek zor. Evrak üzerinden tek tek incelenir. 17 milyon TL’den bahsediliyor. Kurum kim olursa olsun denetleneceğini bildiğinden kimse adrese teslim yapma şansına sahip değil. 4 tane firma katılmış. Kocaeli gündeminin sadece algı oluşturmak için meşgul edilmesine karşıyım. Kocaeli’nin bir sorunu varsa hep beraber ortak değerler üzerine konuşalım. Kocaeli’nin marka değerlerinden birisi bana göre Kocaelispor’dur. Bu marka değerin tekrar gün yüzüne çıkabilmesi adına en büyük adımı Tahir Büyüakakın attı. Bu konularda çıkıp Kocaeli’yi gerçekten sevdiğini ifade eden vekillerimizden birisinden tebrik ve teşekkür duymadık. Tebrik etmek bir erdemdir. Kocaelispor çok şükür dörtte dört gidiyor. Hedefimiz Süper Lig. Kocaeli Türkiye’nin bir marka değeridir. Tahir Bey Ekrem Bey’i örnek alsın; tören atmama töreni yapsın bunun için de yüz binler harcasın” ifadelerinde bulundu.

“İNTİHARLARI SAMİMİYETLE ARAŞTIRMAK GEREKİYOR”

Kartepe’deki teleferik projesi hakkında konuşan Ellibeş, “Kocaeli’yi üst lige taşıyacak projelerden birisi bu. Bakın bu tartışılabilir. Çok detaylı bilgi sahibi değilim. Hüseyin Bey döneminde alan firma çekildi, Mustafa Bey görüşmelerini sürdürüyor. Teleferiğin Kocaeli’ye bir marka değer katacağına inanıyorum. Ben de il başkanı olarak takipçisiyim” dedi. Kocaeli’de artan intihar vakaları hakkında da konuşan Ellibeş, “Tarihten bugüne kadar hep olmuştur, oluyor da. Sağlıklı birey olarak yaşamak hepimizin arzusu. Değerlendirecek bir tıp bilgi birikimim yok ama bunun da ıskalanmasını, değerlendirilmesini, sebep ve nedenlerini samimiyetle araştırmak gerekiyor. İnsanların cenazeleri üzerinden bir şeyler kazandırmak gayretinde olmadan bu konunun samimiyle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

“HERKESE ULAŞAMIYORUZ”

Nöbetle ilgili konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Emine Macit Zeybek, “Bugün nöbet uygulamasına tekrar kaldığımız yerden başlamış oluyoruz. Seçimler araya girdiğinden dolayı bir ara vermek durumunda kalmıştık. Biz meclis çalışmaları dışında 7 milletvekilimizle Kocaeli’nin her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de vatandaşımızdan gelen talepler, istekler bunları da dikkate alıyoruz. Bu dönem meclis çok yoğun bir çalışma içerisinde. Sürekli bir kanun, komisyon çalışmalarımız var. Yoğunluk 3 gün. Biter bitmez hepimiz şehirlerimize geliyor. 1 gün de yolda sayarsanız 3 gün şehrimizde geçiyor. Şunu fark ettik: ne kadar halkımızla buluşursak buluşalım herkese ulaşamıyoruz, çok fazla yüz yüze görüşme talepleri geliyor. Halkımız bizimle burada buluşsun istedik. Mümkün olduğunca hepimiz vatandaşlarımızla buluşup daha samimi bir ortamda taleplerini ve şikayetlerini, ülkeyi yöneten parti olarak çözüm bulmamız gereken bir noktadayız. Hem sahada duracağız hem de nöbetlerimizle halkımızın taleplerini dinleyeceğiz” dedi.

“VATANDAŞLA BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zeybek son olarak, “Önümüzdeki 20 gün bütçe görüşmeleri nedeniyle çok yoğun olacak. Hangi arkadaşımız müsaitse öyle devam edecek. Başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz, meclisin de ağırlıklı görevi yasa çıkarmak. Bu dönem çok yoğun işletiliyor. Türkiye’de ilk defa ciddi şekilde su ürünleri ile ilgili yasa çıkardık. 3 tarafı denizler ile çevrili ama ciddi bir çalışması yoktu. Bu da hayırlı olsun. Şu anda yine dijital hizmet ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması görüşmeleri devam ediyor. Çok yoğun bir yasama dönemi oluyor. Arta kalan zamanlarda şehrimizle, vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğiz. Biz AK Parti olarak her aşaması sahadadır. Biz milletimizin teveccühüyle oluşturulmuş bir partiyiz” şeklinde konuştu.