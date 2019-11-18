Hastanede ödediğiniz fazla ücreti geri alabilirsiniz

Samsun’da bir vatandaş, muayene olduğu özel bir hastanenin kendisinden SGK’nın belirlediği 64 lira katılım bedelinden fazla olarak 160 TL para ödedi. Hastaneden aldığı faturayı SGK’ya götürüp şikayetçi oldu ve ödediği fazla ücreti geri aldı. Fazladen ödediği parayı geri alan vatandaş diğer insanlara örnek olması için sosyal medyadan konuyu paylaşarak, “Faturanızı alın itiraz edin paranızı geri alın” diye yazdı.

DEVLET GÜNCELLEME YAPMALI

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında özel hastanelerin yüzde 200’e varan oranlarda katılım bedeli alabildiğini belirtti. Vatandaşların ödemelerini faturalandırmasını isteyen Erkan, sonrasında SGK’ya şikayet edilmesini söyledi. Bu yüzden hastanelere ceza kesilebildiğini dile getiren Erkan, katkı payının başvurana iade edilebildiğini belirtti.

ÖZEL HASTANELER CEZAYI GÖZE ALIYOR

Samsun Tabip Odası Başkanı Erkan, “Sağlık Uygulama Tebliği’nde işlem ve muayene ücretlerinde 10 yıldır bir düzenleme yapılmıyor. Birçok zamma rağmen fiyatların değişmedi. Böyle bir artış olmuşken, özel hastaneler giderleri arttığı için cezayı göze alarak tebliği çiğneyebiliyorlar. Özel kuruluşları suçlamadan olaya gerçek tarafı ile bakıyorum. Hastanelerin kanunlara uyması gerekir ancak, devletinde 10 yıl önce verilen rakamları güncellemesi gerekiyor” diye konuşarak, özel hastanelerinde hedef haline getirilmesinin yanlış olacağına söyledi.(Sözcü)