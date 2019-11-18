İl Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğince 15 Kasım’da Darıca’da bir iş yerine, kadınları konsomatris olarak çalıştırdığı ve iş yeri çalışanlarının kimlik bildirimi yapılmaması gibi nedenlerden dolayı baskın gerçekleştirildi. Baskında, 13’ü Türk olmak üzere 15 kadın ve iş yeri sahipleri emniyete götürüldü. Darıca Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 13 kadın serbest bırakılırken, 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.
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2 kadın sınır dışı edildi
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Darıca’da gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan 2’si sınır dışı edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz