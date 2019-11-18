Bizim kızlar bir harika

Mücadeleye Fomget ekibi hızlı başladı ve ilk 3 dakika sonunda bir anda 2-0 geriye düştü. Şoku üzerinden atmasını bilen Yeşil Siyahlılar 35’te Merve Şıkkibar’ın penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. İlk yarının son saniyelerinde Melike’nin golü ile skor 2-2’ye geldi. İkinci yarıya iyi başlayan Kocaeli Bayan, 65’te günün yıldızlarından Melike’nin golü ile 3-2 öne geçti.

ALEMDAR’DAN TEŞEKKÜR

Maçta son sözü Erva söyledi ve 1’e 1’de rakibini geçen Milli futbolcu maçın skorunu 2-4 olarak tayin etti. Kızlarımız haftaya Hakkarigücü’nü konuk edecek. Bu arada Teknik Direktör Hasan Alemdar, Ankara’da kendileri ile yakından ilgilenen ve maçın ardından Kocaeli ekibini yemekte ağırlayan Fomget takımına ve antrenörü Hakan Çiftçi ile konaklama konusunda en iyi şartları sunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Süleyman Şahin’e teşekkür etti.