Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:21 TSİ- Spor G: Bugün 15:22 TSİ

Bizim kızlar bir harika

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki gururumuz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Başkent deplasmanında konuk olduğu Ankara Fomget’i 4-2 mağlup etti ve puanını 7’ye çıkardı
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Mücadeleye Fomget ekibi hızlı başladı ve ilk 3 dakika sonunda bir anda 2-0 geriye düştü. Şoku üzerinden atmasını bilen Yeşil Siyahlılar 35’te Merve Şıkkibar’ın penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. İlk yarının son saniyelerinde Melike’nin golü ile skor 2-2’ye geldi. İkinci yarıya iyi başlayan Kocaeli Bayan, 65’te günün yıldızlarından Melike’nin golü ile 3-2 öne geçti.

ALEMDAR’DAN TEŞEKKÜR

Maçta son sözü Erva söyledi ve 1’e 1’de rakibini geçen Milli futbolcu maçın skorunu 2-4 olarak tayin etti. Kızlarımız haftaya Hakkarigücü’nü konuk edecek. Bu arada Teknik Direktör Hasan Alemdar, Ankara’da kendileri ile yakından ilgilenen ve maçın ardından Kocaeli ekibini yemekte ağırlayan Fomget takımına ve antrenörü Hakan Çiftçi ile konaklama konusunda en iyi şartları sunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Süleyman Şahin’e teşekkür etti.

Bugün 15:21 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bağlayın “KEMER”leri uçuşa geçtik! “1-2” mask
Bağlayın “KEMER”leri uçuşa geçtik! “1-2”
Kemerspor-Kocaelispor(Bitti) mask
Kemerspor-Kocaelispor(Bitti)
Gültepespor’da başkan Hüseyin Mutlu bıraktı mask
Gültepespor’da başkan Hüseyin Mutlu bıraktı
Gültepe’nin başı dertte mask
Gültepe’nin başı dertte
Belediye Derince tank gibi: 0-1 mask
Belediye Derince tank gibi: 0-1
Kocaelispor sıcak sularda!.. mask
Kocaelispor sıcak sularda!..
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmitli iş adamından şok sözler mask
İzmitli iş adamından şok sözler
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı mask
Dilovası’nda 300 kişiye iş olanağı
İzmit'te elektrikler kesilecek mask
İzmit'te elektrikler kesilecek
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar mask
Kocaeli’de bir ilk: Market üstüne market açtılar
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı mask
Mehmet Aras: Karamollaoğlu, genel başkanlığı dünüründen aldı
Bileklerini kesip kendini astı mask
Bileklerini kesip kendini astı

GALERİ

Mallarını döktü, zabıtayı suçladı! mask
Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor mask
Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü mask
Kocaeli ormanlarında renk cümbüşü
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı mask
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok mask
Büyükakın:Ortada bir golf aracı yok
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL