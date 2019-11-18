Kocaelispor taraftarına Kemer İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından 55 kişilik yer ayrılmıştı. Tahmin edildiği gibi bu sayının çok daha fazlası Antalya’daydı. Cumartesi akşamı 21.00’de yola çıkan 12. Adamı, sabah saatlerinde kardeş Antalyaspor taraftarı karşıladı. Konyaaltı’nda iki takım taraftarı kahvaltı yaptı ve ardından birlikte maçın oynanacağı Kemer İlçe Stadı’na hareket edildi. Yaklaşık 300 kadar Kocaelispor taraftarı maçı yerinde izlerken, 90 dakika boyunca takımını coşkulu bir şekilde destekledi.
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Siz varken sırtımız yere gelmez
Kocaelispor, Kemerspor maçını izlemeye yaklaşık 300 kadar taraftar ile geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz