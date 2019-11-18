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Antalya'da her şey istediğimiz gibiydi!..

Kemerspor’u deplasmanda deviren ve 4’te 4 yapan Kocaelispor zirvedeki yerini korudu. Bu maçta her şey önü ve sonrasıyla Yeşil Siyahlıların lehine sonuçlandı

Erdem ÖVÜÇ
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Sezonun 13. maçında Kemerspor’a konuk olan ve zorlu deplasmandan 3 puanla dönmesini bilen lider Kocaelispor, galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, rakibinin de iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu hafta sonu Turgutlu ve Fethiye kaybetti, sarı kart sınırındaki futbolcular da maçı temiz bitirirken, maç öncesi düşünülen tüm senaryolar Antalya’dan 3 puanla dönen Kocaelispor lehine gerçekleşti. Pazar günkü Erok iç saha maçına puan ve moral avantajı ile maça hazırlanacak olan Yeşil Siyahlılar, tribünlerde seyirci rekorunun kırılmasını istiyor.

KASİK KADROYA DEVAM

Başarılı teknik adam Selahaddin Dinçel klasikleşen kadro ile maça başladı. Kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alan ekibimizin ilk değişikliği 59’da Sefa – Serdar oldu. Çok etkili bir futbol oynamasa da deplasmandaki bir takımın olması gerektiği gibi mücadele eden Yeşil Siyahlılar, rakibin oyunu sıkıştırma çabalarına olabildiğince engel oldu.

UZATMALARDA İKİ DEĞİŞİKLİK

Gökdeniz ve Yakup ile 2-0’ı bulan, 82’de Reha’nın kafa golüne engel olamayan Kocaelispor’da, 90+2’de Burak Süleyman-Gökay, 90+4’te de Talha-Onur Öztonga değişikleri gerçekleşti. Taraftarının müthiş desteği ile de Antalya’dan zaferle dönen Yeşil Siyahlılar, haftayı kârlı tamamladı. 12. haftayı ikinci sırada tamamlayan Erok, 13. bay geçerken, EArok heyeti de maçımızı yerinde izledi. Turgutlu, cumartesi mesaisinde Tepecik, Fethiye’de Karşıyaka deplasmanından mağlup dönünce, Yeşil Siyahlılar Antalya’dan dolaylı olarak 9 puan almış gibi döndü. Kısacası maç öncesi tahmin edilenler maç sonunda Kocaelispor lehine gerçekleşti. Antalya’da her şey çok iyiydi.

Bugün 20:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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