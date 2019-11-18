Temiz bitirdik

Üst üste 3 maç kazanan ve zirveyi tekrar eline geçiren Kocaelispor’da sarı kart sınırında bulunan Yakup, Semih ve Serdar Ümit maçı kartsız bitirdi. Genel manada centilmence geçen maçın ikinci yarısında, Yakup ile rakibi arasındaki tartışma endişeli gözlerle izlendi. Neyse ki karşılaşmanın hakemi iki tarafı da uyararak gerilimi geçiştirdi. 3 futbolcu da Erok maçında sahadaki yerini alabilecek. Kemer maçında sadece düdükten sonra topa vuran Gökdeniz sarı kart gördü. Maçın ardından kale arkasında çıkan küçük çaplı olayların ardından hakemin raporu da ayrıca merak ediliyor.