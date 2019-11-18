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İyi ki doğdun Volki!..

Kocaelispor’un genç ve başarılı kalecisi Volkan Mert Korkmaz, yeni yaşını arkadaşları ile birlikte kutladı.
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Kocaelispor’un genç ve başarılı kalecisi Volkan Mert Korkmaz, yeni yaşını arkadaşları ile birlikte kutladı. 17 Kasım 1997 doğumlu olan Korkmaz, Kemer maçının ardından arkadaşlarının sürprizi ile hayli mutlu oldu. Sedir Restoran’da yenen yemeklerin ardından bir anda doğum günü pastasını karşısında gören Volkan tebrikleri kabul etti.

Bugün 15:25 TSİ - Spor

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