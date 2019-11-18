Kocaelispor’un Kemerspor ile oynadığı maçı“Süper Babaanne” Nezahat Üsü de izlerken, Nezahat Hanım’a torunu Aybüke Üsü, kızı Nilgün Üsü, “Can Dede” olarak bilinen Ahmet Aydın’ın kızı Meriç Aydın da eşlik etti. 3 kuşak maçı izleyen ve son derece anlamlı bir harekete imza atan 85 yaşındaki Babaanne Nezahat Üsü hanımefendi, galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Antalya’da ikamet eden İnşaat mühendisi torun Derya Aybüke de “Kocaelispor bir tane, başka yok. Tüm şehir insanının az ya da çok takımın elinden tutması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Bugün 15:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:28 TSİ
Körfezli Süper Babaanne!..
Kocaelispor’un Kemerspor ile oynadığı maçı“Süper Babaanne” Nezahat Üsü de izledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz