Körfezli Süper Babaanne!..

Kocaelispor’un Kemerspor ile oynadığı maçı“Süper Babaanne” Nezahat Üsü de izlerken, Nezahat Hanım’a torunu Aybüke Üsü, kızı Nilgün Üsü, “Can Dede” olarak bilinen Ahmet Aydın’ın kızı Meriç Aydın da eşlik etti. 3 kuşak maçı izleyen ve son derece anlamlı bir harekete imza atan 85 yaşındaki Babaanne Nezahat Üsü hanımefendi, galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Antalya’da ikamet eden İnşaat mühendisi torun Derya Aybüke de “Kocaelispor bir tane, başka yok. Tüm şehir insanının az ya da çok takımın elinden tutması gerekiyor” ifadesini kullandı.