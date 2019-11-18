İşte Kocaelispor aşkı!..

Uzun yıllardır Antalya’da ikamet eden İzmit doğumlu ve fanatik Kocaelispor taraftarı Yılmaz Noyan, Kocaelispor’u yalnız bırakmıyor. Zaman zaman İzmit’teki maçlara da gelen Noyan, Kemerspor maçını yerinde izledi. Kocaelisporlu personel ve İzmitli futbolcuların çok sevdiği Noyan, cumartesi günü takımın kamp yaptığı Palmet Otel’e gitti ve Yeşil Siyahlılarla bol bol sohbet etti.