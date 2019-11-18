Kanburoğlu ve Çoban’dan selam var

Kocaelispor’un 2-0 kazandığı Kemerspor maçını daha önce Hereke Yıldız, Derincespor, Kandıra Gençlerbirliği gibi takımları çalıştıran teknik adamlardan Hüseyin Çoban ile Ümit Metin Yıldız döneminde yardımcı antrenörlük yapan Nuri Kanburoğlu da izledi. Antalya’da ikamet eden iki teknik adam da “Fırsat bu fırsat” diyerek Kocaelispor’u canlı gözlerle takip etme şansı buldu.