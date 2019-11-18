Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak’taki bir evde 11 Kasım Pazartesi günü meydana gelen yangında alevlerden kaçarken ikinci kattan düşerek ağır şekilde yaralanan ve eşi ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Seher Çalışkan (55) 6 gün sonra hayatını kaybetti. Düşme ve yanık sonucu hayatını kaybeden Seher Çalışkan, Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı olayda yanıklar nedeniyle yaralanan Nezih Çalışkan’ın tedavisine devam ediliyor.
Bugün 15:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:43 TSİ
Yangından kaçarken düşen kadın kurtarılamadı!
Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında alevlerden kaçarken ikinci kattan düşen kadın kurtarılamadı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz