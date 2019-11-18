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Yangından kaçarken düşen kadın kurtarılamadı!

Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında alevlerden kaçarken ikinci kattan düşen kadın kurtarılamadı.

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Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak’taki bir evde 11 Kasım Pazartesi günü meydana gelen yangında alevlerden kaçarken ikinci kattan düşerek ağır şekilde yaralanan ve eşi ile birlikte Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Seher Çalışkan (55) 6 gün sonra hayatını kaybetti. Düşme ve yanık sonucu hayatını kaybeden Seher Çalışkan, Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aynı olayda yanıklar nedeniyle yaralanan Nezih Çalışkan’ın tedavisine devam ediliyor.

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