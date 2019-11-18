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Taraftar istedi, Hürriyet yaptı!

Hafta sonu Antalya’da oynan Kemerspor-Kocaelispor maçına gidemeyen Kocaelisporlu taraftalar için maçın heyecanı İzmit Belediyesi önündeki dev ekranda yaşatıldı. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlardan gelen çağrıya kayıtsız kalmadı. Hürriyet, Belsa önünden yapılan canlı yayınla taraftarları bu heyecandan mahrum bırakmadı.
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Hafta sonu Antalya’da oynan Kemerspor-Kocaelispor maçına gidemeyen Kocaelispor taraftarlar maç öncesinde sosyal medya üzerinden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e mesaj yollayarak Hodri Meydan TV’de yayınlanan maçın İzmit Belediyesi önündeki dev ekrandan gösterilmesini talep etti. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Başkan Hürriyet bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve Kocaelispor'un bu önemli maçını belediye önündeki dev ekranda yayınladı.

ANTALYA’DAN İZMİT’E YEŞİL-SİYAH

Maç saatinde İzmit Belediyesi önüne gelen Kocaelisporlu taraftarlar hep birlikte maçı izleyerek maçın coşkusunu belediye önünde yaşadı. Karşılaşmanın belediye önündeki dev ekrandan yayınlandığını öğrenen Hodri Meydan TV maç spikeri Yiğit Özcan canlı yayın esnasında İzmit Belediyesi önünde maçı takip eden taraftarlara Antalya’dan “yeşil” diyerek seslendi. İzmit’te ki taraftarlarda güçlü bir şekilde “siyah” diyerek Kocaelispor sevgisini İzmit’te yankılattı.

KOCAELİSPOR ŞAMPİYONLUĞA YELKEN AÇTI

İzmit Belediyesi önündeki dev ekranda yaşanan maçın heyecanı Gökdeniz Bayrakdar ve Yakup Alkan’ın attığı goller sonucunda galibiyet sevincine dönüştü. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kocaelispor bu galibiyetle birlikte üst üste 4 maçını kazanırken puan tablosunda liderliğini perçinleyerek şampiyonluğa doğru yelken açtı. Başkan Hürriyet maç sonunda sosyal medya hesabından Kocaelisporlu taraftarların belediye önündeki galibiyet sevincinin yer aldığı görüntüleri paylaşırken, “Kocaelispor’umuzun Kemerspor’u 2-1 yendiği maçta Antalya deplasmanına gidemeyen taraftarlarımız İzmit Belediyesi önünde hem maçı izledi, hem de galibiyeti kutladı” ifadelerine yer verdi.

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