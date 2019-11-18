Zeybek: Ağırlıklı olarak vatandaşlar iş talebinde bulundu

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Macit Zeybek, daha önce de AKP teşkilatlarında gerçekleştirilen nöbetçi vekil uygulamasına benzer olarak bugün halkın öneri ve taleplerini dinlemek için AKP Kocaeli İl Binası’nda ‘Emine Zeybek ile Halk Günü’ adı altındabugün 12.00-15.00 arasıvatandaşlarla bir araya geldi.

“24 SAATİNİZİ AYIRSANIZ YİNE YETMİYOR”

Konsept ile ilgili konuşan Zeybek, “Partimiz geçen dönem de yapıyordu bunu. Ben zaman buldukça yapacağım bu buluşmayı. Yaklaşık 1 buçuk sene oldu vekil olalı; her hafta sahadayım ama buna rağmen mesajlar geliyor. Diyorlar ki ‘Bir 10 dakika, 5 dakika görüşelim.’ Bizim programlar kapsamında 12 ilçede programlar yapıyoruz herkese yetişmeye çalışıyoruz ama mümkün değil, 24 saatinizi ayırsanız yine yetmiyor” dedi.

“AĞIRLIKLI OLARAK İŞ TALEBİ

Görüşme sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Zeybek, “15 kişi ziyaretimize geldi. Gelen vatandaşlar ağırlıklı olarak iş talebinde bulundu. Bir diğer yandan maddi sıkıntısı olup da çözüm arayanlar vardı. Beni görmek için gelenler de oldu” dedi. Görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Zeybek, “Yüzyüze görüşmek tabi ki daha iyi oluyor. Vatandaş bir vekille yüzyüze görüşmenin rahatlığını hissediyor. Sonuç olarak biz halkın insanlarıyız, bu görüşmelerden dolayı ben de çok mutluyum. Herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.