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Anket sonuçları Erdoğan'ı çok kızdırdı!

Anket sonuçlarında AKP'nin oyunun düşmesi nedeniyle milletvekillerine çok sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başta Ahmet Hamdi Çamlı olmak üzere sosyal medyada tepki toplayan paylaşımlarda bulunan vekilleri ve AKP'ye yakın gazetecileri sert bir dille uyardığı öğrenildi.
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Son anket sonuçlarında AKP'nin oy oranının yüzde 39'lara kadar düşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kızdırdı. Yapılan araştırmalarda AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı tek başına iktidar olamazken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oylarını artırdığı görülüyor.

Kulislerde yer alan bilgilere göre konuyla ilgili harekete geçen Erdoğan, oy oranındaki düşüşü başta 'Yeliz' kullanıcı adlı sahte hesabıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı olmak üzere sosyal medyada tepki toplayan paylaşımlarda bulunan diğer vekil ve hükümete yakın gazetecilere bağlıyor.

Ahmet Hamdi Çamlı, Nagehan Alçı, Yusuf Kaplan, Mehmet Metiner gibi terör örgütü PKK'ya yakın söylemlerde bulunan ya da CHP'ye yakın vatandaşları direkt olarak hedef alan paylaşımlarda bulunan isimleri sert bir dille uyaran Tayyip Erdoğan, anket sonuçlarındaki düşüşe işaret etti.

"SİZİ BAHÇEDEN TOPLAMASINLAR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşüşün önüne geçmek için daha önce de milletvekillerine Meclis'te daha aktif olmaları konusunda sert bir uyarıda bulunmuştu. Erdoğan, "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'I DİNLEMEDİLER

Ancak Erdoğan'ın sözleri AKP'li vekiller üzerinde karşılık bulmamış, yapılan uyarının ardından 3 genel kurulda da yeterli katılım sağlanmamıştı. (Yeniçağ)

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