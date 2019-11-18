Karamürsel’de denize atılan şey şaşırttı

Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan Karamürselli vatandaşlar, Ereğli Sahil’de gördükleri manzara nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Buna göre sahili aydınlatmak için kenarda duran lambayı kıran kimliği belirsiz kişiler, aydınlatma direğini kırdıktan sonra denize doğru attı. Direğin bir süreden bu yana aynı yerde durduğu öğrenildi.

‘BİZİM PARAMIZ’

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan bir Karamürselli bir vatandaş, sergilenen hareketin son derece yanlış olduğunu belirterek, elektrik direğini kırarak deniz atan kişi veya kişilerin tespit edilerek, gerekli cezayı almaları gerektiğini savundu. Vatandaşlar, direğin suyla teması durumunda tehlike oluşturabileceğini de belirtti.