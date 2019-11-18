Gölcük’te GSDF ödülleri sahiplerini buldu

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, kent protokolü tarafından takdim edildi. Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda gerçekleştirilen ödül dağıtım törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yanı sıra Gölcük Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı İsmail İkiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof.Dr. Muhtar Kutlu, Gölcük Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

SEZER: ARŞİVİMİZ GENİŞLİYOR

Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Fotoğraf, reklamlarda kullanımıyla da hayatımızda yer almanın yanında, grafik sanatına yeni eğilimler ve olanaklar sağlamaktadır. Gölcük Belediyesi, 10 yıldır istikrarla devam eden somut olmayan kültürel miras konusundaki fotoğraf yarışmalarıyla, bu alanda Türkiye’deki en geniş fotoğraf arşivine sahip olmuştur. Pek çok sanat dalının son temsilcileri olan sanatkârlar, kaybolmaya yüz tutan gelenekler belgelenmiştir. Fotoğraf bir belge özelliğiyle, günümüzün bakış açısını, gelecek nesillere aktarılmasını da sağlamaktadır. Gelecek nesillere kalıcı eserler aktarmayı hedeflemenin yanında; ilçemizin adının sanatsal faaliyetlerle anılmasını amaçlamaktayız” dedi.

DALLAR VE DERECEYE GİRENLER:

Birinci: Aytül Akbaş

İkinci: Turan Topalar

Üçüncü: Fahri Yılmaz

“SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIMIZ” ÖDÜLLERİ

Birinci: Murat İlhan

İkinci: Mahmut Serdar Alakuş

Üçüncü: Ahmet Çağlar

HADİ ASLAN ÖZEL ÖDÜLÜ

Fatma Demir

5. ULUSLARARASI GÖÇ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Birinci FIAP Altın Madalya Javid Tafazoli - İran

İkinci FIAP Gümüş Madalya Tuncay Doğruluk – Türkiye

Üçüncü FIAP Bronz Madalya K M Asad – Bang