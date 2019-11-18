En güzel projeleri Karatepeli öğrenciler yaptı

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Karatepe Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte okul öğrencileri tarafından yapılan 30 farklı proje sergilendi. Karatepe Ortaokulu Müdürü Cebrail Taşdemir ve proje sorumluluğunu üstlenen fen öğretmeni Serdar Ergünal’ın organize ettiği bilim etkinliği, büyük ilgi gördü. Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Teğmen Mehmet Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. Etkinlik boyunca hazırladıkları projeleri katılımcıların beğenisine sunan öğrenciler, velileriyle birlikte haklı bir gururu yaşadı. Karatepe Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte öğretmenleriyle beraber hazırladıkları projeler hakkında katılımcılara da bilgi verdi.