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Akça Koca’da “Nasıl Mutlu Olabiliriz?" konuşuldu

Akça Koca Kültür Platformu’nun Kasım ayı yemekli toplantısında, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zülfikar Özkan, "Nasıl Mutlu Olabiliriz"konulu seminer verdi
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Hasan Uzunhasanoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Akça Koca Kültür Platformu, aylık toplantılarında çeşitli konuları ele almaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Emex Otel’de gerçekleştirilen yemekli toplantıda, Üsküdar Üniversitesi’ Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Zülfikar Özkan, davetlilere, “Nasıl Mutlu Olabiliriz” konusunda çeşitli bilgiler verdi.

DR. ÖZKAN’A PLAKET

Verdiği bilgilerin ardından davetlilerden gelen soruları da yanıtlayan Dr. Zülfikar Özkan’a; İnşaat Yüksek Mühendisi Coşkun Karakadılar, Biyolog Saliha Aksoy ve Uzm.Dr.Oktay Taşolar tarafından platformun hediyesi ile son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Aneztezist Dr. Ayşe Zeynep Turan, Elektrik Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz, Çevre Yüksek Mühendisi Banu Çevikel, Ziraat Mühendisi ve Platform Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

ETKİNLİĞE KATILANLAR

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Ahmet Efe Küçük’ün keman dinletisi ile başlayan konferansa; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Yönetim Kurulu üyeleri; Uzm.Dr. Ayşe Zeynep Turan, Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Özen, Çevre Yüksek Mühendisi Banu Çevikel, Makine Mühendisi Çetin Mut, İnşaat Yüksek Mühendisi Coşkun Karakadılar ve e. Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, SAÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Kardiyolog Dr. Nuri Çağlar, KSMMM Oda Saymanı Engin Eroğlu, son Hereke Belediye Başkanı ve Özel Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Av. Abdurrahman Kaymak, Op.Dr. Lütfiye Ünlü, e. Deniz Binbaşı Ramazan Öztürk, Mali Müşavir Özcan Çakır, Uzm.Dr. Fatma Taşolar, son Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, İşadamı Cevdet Bayındır, Kandıra Sağlık Grup Başkanlığı emekli personeli Fevzi Genç, Kimya Müh. Şükrü Topallar, Göğüs Uzmanı Dr. Oktay Taşolar, Endüstri Mühendisi Mustafa Toka, Biyolog Saliha Aksoy, Kandıra Çakmaklar Köyü Kültür Derneği Başkanı Şükrü Başaran ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Eraslan, İşadamı Sinan Mollaoğulları, Stajyer Av. Nagihan Kaymak, Dr. Yüksel Aksoy, İş Adamı Necati Pilavcı, Makine Mühendisi Yüksel Özbay, Sağlıkçı Zefide Tek, Enver Güntepe, Elektrik-Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz, Makine Mühendisi Arif Yavuz, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3.sınıf öğrencisi Zeynep Gökçen Okyar, Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci ve eşleri katıldı.

Bugün 16:08 TSİ - Yaşam

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