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Bugün 16:10 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 16:13 TSİ

Yargıcı tam not aldı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Esat Yargıcı'yı konuk etti
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Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturuyor. Bu kez konuk sanatçı Esat Yargıcı idi. Özgeçmişini anlatmakla başlayan sunumda, bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Yargıcı, çektiği fotoğraflarla çocukluk döneminde bile epeyce popüler olduğunu ve önemli işlere imza attığını belirtti. Anlattığı konulara son derece hakim olduğu gözlenen Esat Yargıcı, izleyenlerden tam not aldı.

Bugün 16:10 TSİ - Kültür-Sanat

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