Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturuyor. Bu kez konuk sanatçı Esat Yargıcı idi. Özgeçmişini anlatmakla başlayan sunumda, bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Yargıcı, çektiği fotoğraflarla çocukluk döneminde bile epeyce popüler olduğunu ve önemli işlere imza attığını belirtti. Anlattığı konulara son derece hakim olduğu gözlenen Esat Yargıcı, izleyenlerden tam not aldı.
Bugün 16:10 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 16:13 TSİ
Yargıcı tam not aldı
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, Esat Yargıcı'yı konuk etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz